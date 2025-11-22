Grums IK 2 utklassade Nora HC/Hällefors IK U23 – seger med 8–0

Seger för Grums IK 2 med 8–0 mot Nora HC/Hällefors IK U23

Grums IK 2:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Samuel Nyman fyramålsskytt för Grums IK 2

Grums IK 2 spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Nora HC/Hällefors IK U23 i U20 Div 1 västra B herr med hela 8–0 (3–0, 3–0, 2–0).

Grums IK 2:s Samuel Nyman var matchens utropstecken och stod för hela fyra mål.

Därmed har Grums IK 2 vunnit fyra matcher i rad i U20 Div 1 västra B herr.

Harry Rudström blev matchvinnare

Grums IK 2 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Även i andra perioden var Grums IK 2 starkast och gick från 3–0 till 6–0 genom mål av Felix Björk, David Palm och Samuel Nyman.

4.44 in i tredje perioden fick Samuel Nyman utdelning på nytt på pass av Maximus Ruff och Philip Wäseby och ökade ledningen.

Efter 11.35 gjorde Samuel Nyman också 8–0 på passning från Maximus Ruff. 8–0-målet blev matchens sista.

Grums IK 2 har fyra segrar och en förlust och 29–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nora HC/Hällefors IK U23 har en vinst och fyra förluster och 16–42 i målskillnad.

Lagen möts igen 14 februari i NEH Hallen.

I nästa omgång har Grums IK 2 BIK Karlskoga J18 borta i Nobelhallen, lördag 29 november 12.00. Nora HC/Hällefors IK U23 spelar borta mot Viking lördag 6 december 14.00.

Grums IK 2–Nora HC/Hällefors IK U23 8–0 (3–0, 3–0, 2–0)

U20 Div 1 västra B herr, Billerudhallen

Första perioden: 1–0 (0.38) Harry Rudström (Felix Björk), 2–0 (12.44) Samuel Nyman (Filip Gillström, Harry Malmqvist From), 3–0 (16.58) Felix Björk (Alexander Jardeby).

Andra perioden: 4–0 (20.43) Felix Björk (Hugo Hellgren), 5–0 (33.36) David Palm (Harry Malmqvist From, Viggo Mörk), 6–0 (38.15) Samuel Nyman (Maximus Ruff, Philip Wäseby).

Tredje perioden: 7–0 (44.44) Samuel Nyman (Maximus Ruff, Philip Wäseby), 8–0 (51.35) Samuel Nyman (Maximus Ruff).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums IK 2: 4-0-1

Nora HC/Hällefors IK U23: 1-0-4

Nästa match:

Grums IK 2: BIK Karlskoga 2, borta, 29 november

Nora HC/Hällefors IK U23: Viking HC, borta, 6 december