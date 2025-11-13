Grums IK 2 säkrade bortaseger mot Hammarö HC

Seger för Grums IK 2 med 3–1 mot Hammarö HC

Nathan Salomonsson avgjorde för Grums IK 2

Grums IK 2:s sjätte seger för säsongen

Grums IK 2 vann matchen borta mot Hammarö HC i U18 division 1 västra D herr på torsdagen. 1–3 (1–1, 0–1, 0–1) slutade matchen.

Kristinehamns HT J18 nästa för Grums IK 2

Första perioden var jämn. Grums IK 2 inledde bäst och tog ledningen genom Harry Malmqvist From efter 9.33, men Hammarö HC kvitterade genom Valdemar Karlsson bara en minut senare. Grums IK 2 tog ledningen redan efter efter 3.18 i andra perioden genom Nathan Salomonsson på pass av Theo Karlsson. Laget punkterade matchen med ett 1–3-mål med 1.37 kvar att spela genom Frans Mossberg. Det fastställde slutresultatet till 1–3.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Hammarö HC med 19–16 och Grums IK 2 med 14–14 i målskillnad.

Grums IK 2:s nya tabellposition är tredje plats medan Hammarö HC är på sjunde plats.

När lagen senast möttes vann Grums IK:2 med 2–0.

Söndag 16 november möter Hammarö HC Kils AIK J18 borta 16.30 och Grums IK 2 möter Kristinehamns HT J18 hemma 11.00.

Hammarö HC–Grums IK 2 1–3 (1–1, 0–1, 0–1)

U18 division 1 västra D herr, Hammarö Ishall

Första perioden: 0–1 (9.33) Harry Malmqvist From (Felix Björk), 1–1 (10.31) Valdemar Karlsson.

Andra perioden: 1–2 (23.18) Nathan Salomonsson (Theo Karlsson).

Tredje perioden: 1–3 (58.23) Frans Mossberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hammarö HC: 2-2-1

Grums IK 2: 2-1-2

Nästa match:

Hammarö HC: Kils AIK, borta, 16 november

Grums IK 2: Kristinehamns HT, hemma, 16 november