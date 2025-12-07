Grums IK 2 besegrade Viking HC J18 med knapp marginal

Grums IK 2-seger med 4–3 mot Viking HC J18

Grums IK 2:s femte seger på de senaste sex matcherna

Viggo Mörk avgjorde för Grums IK 2

Hemmalaget Grums IK 2 tog en uddamålsseger i matchen mot Viking HC J18 i Billerudhallen. Laget vann matchen i U18 division 1 västra D herr på söndagen med 4–3 (2–0, 1–2, 1–1).

Segern var Grums IK 2:s femte på de senaste sex matcherna.

Grums IK 2–Viking HC J18 – mål för mål

Grums IK 2 började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 3.09 slog Hampus Axelius till på passning från David Palm och Viggo Mörk.

Laget ökade ledningen till 2–0 snabbt. Efter 3.53 nätade David Palm assisterad av Frans Mossberg och Harry Rudström.

Viking HC J18 reducerade dock till 2–1 genom Wiggo Hammarström tidigt i andra perioden av perioden.

Efter 1.40 gjorde Grums IK 2 3–1 genom Theo Karlsson.

Viking HC J18 gjorde 3–2 genom Didrik Davidsson efter 11.36 av perioden.

4.44 in i tredje perioden nätade Grums IK 2:s Viggo Mörk och ökade ledningen.

Wiggo Hammarström stod för målet när Viking HC J18 reducerade till 4–3 med 17 sekunder kvar att spela. Men mer än så orkade Viking HC J18 inte med.

Förlusten var Viking HC J18:s fjärde uddamålsförlust.

Med två omgångar kvar är Grums IK 2 på andra plats i tabellen medan Viking HC J18 är på sjätte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Grums IK:2 med 3–1.

I nästa omgång har Grums IK 2 Kils AIK J18 borta i Sannerudshallen, söndag 14 december 12.45. Viking HC J18 spelar hemma mot Kils AIK J18 tisdag 9 december 19.00.

Grums IK 2–Viking HC J18 4–3 (2–0, 1–2, 1–1)

U18 division 1 västra D herr, Billerudhallen

Första perioden: 1–0 (3.09) Hampus Axelius (David Palm, Viggo Mörk), 2–0 (3.53) David Palm (Frans Mossberg, Harry Rudström).

Andra perioden: 2–1 (21.09) Wiggo Hammarström (Oliver Liljeson), 3–1 (21.40) Theo Karlsson (Harry Rudström, Hugo Hellgren), 3–2 (31.36) Didrik Davidsson.

Tredje perioden: 4–2 (44.44) Viggo Mörk, 4–3 (59.43) Wiggo Hammarström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums IK 2: 4-0-1

Viking HC J18: 3-0-2

Nästa match:

Grums IK 2: Kils AIK, borta, 14 december

Viking HC J18: Kils AIK, hemma, 9 december