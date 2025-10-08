Grästorps IK avgjorde i straffläggningen hemma mot Kungälv

Grästorps IK segrade – 5–4 efter straffar

Tim Dackell med två mål för Grästorps IK

Grästorps IK nu 15:e, Kungälv på fjärde plats

Det blev en riktigt tajt match när Grästorps IK tog emot Kungälv i hockeyettan södra. Matchen avgjordes först efter straffar där Grästorps IK var starkast. Slutresultatet blev 5–4 (0–2, 2–2, 2–0, 0–0, 1–0). Tim Dackell blev hjälte i straffläggningen.

– Otroligt starkt att hämta upp två underlägen, först 0–2 och sedan 2–4 till 4–4. Oerhört glad för gubbarnas skull att vi lyckas vinna, imponerad av hur gruppen går samman och spelar för varandra där ute, kommenterade Grästorps IK:s tränare Emil Bihorac efter matchen.

Tim Dackell gjorde två mål för Grästorps IK

Kungälv tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara tre minuter. Grästorps IK reducerade och kvitterade till 2–2 genom Joel Benjaminsson och Tim Dackell i början av andra perioden i andra perioden.

Kungälv gjorde dock två snabba mål och gick från 2–2 till 2–4, målen av Melwin Last och Melker Öberg. Grästorps IK jobbade sig ikapp och både reducerade och kvitterade på nytt till 4–4 genom Andreas Laschitza och Albin Sterner med knappt fem minuter kvar att spela. Grästorps IK:s Tim Dackell blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.

Grästorps IK:s Tim Dackell stod för två mål och ett assist.

Det här betyder att Grästorps IK nu ligger på 15:e plats i tabellen och Kungälv är på fjärde plats.

Lagen möts igen 14 januari i Oasen.

Lördag 11 oktober 16.00 spelar Grästorps IK borta mot Visby/Roma. Kungälv möter Nyköping hemma i Oasen söndag 12 oktober 16.00.

Grästorps IK–Kungälv 5–4 (0–2, 2–2, 2–0, 0–0, 1–0)

Hockeyettan södra, Åse & Viste Arena

Första perioden: 0–1 (9.57) William Jacobson (Hannes Asp, Hampus Roos), 0–2 (13.07) Isak Wignell.

Andra perioden: 1–2 (22.22) Joel Benjaminsson (Axel Eriksson), 2–2 (23.27) Tim Dackell (Rasmus Hultfelt, Emil Andersson), 2–3 (27.44) Melwin Last (Lias Hedin, Melker Öberg), 2–4 (32.03) Melker Öberg (Eric Österman, Oliver Marcusson).

Tredje perioden: 3–4 (45.57) Andreas Laschitza (Johan Ekberg, Felix Bergqvist), 4–4 (55.04) Albin Sterner (Rasmus Berntsson, Tim Dackell).

Straffar: 5–4 (65.00) Tim Dackell.

Nästa match:

Grästorps IK: Visby/Roma, borta, 11 oktober

Kungälv: Nyköpings SK, hemma, 12 oktober