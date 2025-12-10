Gerry Fitzgerald låg bakom segern för Modo Hockey mot Oskarshamn

Ett hattrick stod Modo Hockeys Gerry Fitzgerald för i matchen mot Oskarshamn i hockeyallsvenskan. Modo Hockey vann på hemmaplan med 6–5 (2–0, 2–3, 1–2, 1–0) efter förlängning.

Jesper Olofsson blev matchhjälte med sitt avgörande 6–5-mål 1.35 in i förlängningen.

Senast lagen möttes tog Oskarshamn en storseger med 8–0, men den här gången var det Modo Hockey som var starkare.

I och med detta har Oskarshamn fyra förluster i rad.

Modo Hockey tog ledningen efter 5.34 genom Milton Gästrin.

Laget gjorde 2–0 när Alexander Swetlikoff fick träff med assist av Emil Larsson och Hugo Hallin efter 7.21.

I andra perioden var det i stället Oskarshamn som hade övertaget. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 4–3.

Oskarshamn kvitterade också till 4–4 genom Herman Träff i tredje perioden.

Efter 11.46 i tredje perioden gjorde Modo Hockey 5–4 genom Gerry Fitzgerald som gjorde sitt tredje mål.

Oskarshamn kvitterade till 5–5 genom Herman Träff med 2.58 kvar att spela av perioden.

Stor matchhjälte för Modo Hockey 1.35 in i förlängningen blev Jesper Olofsson med det avgörande 6–5-målet.

Oskarshamns Teemu Olavi Lepaus hade tre assists, Herman Träff gjorde tre mål och Joni Ikonen hade tre assists. Gerry Fitzgerald gjorde tre mål för Modo Hockey.

Modo Hockey har två segrar och tre förluster och 14–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Oskarshamn har en vinst och fyra förluster och 15–21 i målskillnad.

Det här betyder att Modo Hockey är kvar på fjärde plats och Oskarshamn stannar på sjätte plats, i serien.

På fredag 12 december 19.00 spelar Modo Hockey borta mot Kalmar och Oskarshamn hemma mot AIK.

Modo Hockey–Oskarshamn 6–5 (2–0, 2–3, 1–2, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Hägglunds Arena

Första perioden: 1–0 (5.34) Milton Gästrin, 2–0 (7.21) Alexander Swetlikoff (Emil Larsson, Hugo Hallin).

Andra perioden: 3–0 (23.13) Gerry Fitzgerald (Måns Carlsson), 3–1 (28.35) Melker Eriksson (Sören Dietz Larsen, Marc Olivier Duquette), 4–1 (33.22) Gerry Fitzgerald (Jacob Bengtsson), 4–2 (37.46) Herman Träff (Teemu Olavi Lepaus, Joni Ikonen), 4–3 (38.31) Joel Svensson (Joni Ikonen).

Tredje perioden: 4–4 (50.51) Herman Träff (Joni Ikonen, Teemu Olavi Lepaus), 5–4 (51.46) Gerry Fitzgerald (Måns Carlsson, Kyle Topping), 5–5 (57.02) Herman Träff (Teemu Olavi Lepaus, Victor Johansson).

Förlängning: 6–5 (61.35) Jesper Olofsson (Linus Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey: 2-2-1

Oskarshamn: 1-1-3

Nästa match:

Modo Hockey: Kalmar HC, borta, 12 december 19.00

Oskarshamn: AIK, hemma, 12 december 19.00