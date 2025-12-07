Gävle serieledare efter seger mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne

Gävle-seger med 13–3 mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne

Gävles åttonde seger på de senaste nio matcherna

Albin Saletti gjorde tre mål för Gävle

Gävle är nu serieledare i U18 Div 1 västra A herr efter seger, 13–3 (4–0, 1–1, 8–2), hemma mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne. Gävle leder serien en poäng före Hudiksvall. Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne ligger på sjunde plats i tabellen.

Gävle har därmed sex raka segrar. Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne däremot har åtta raka förluster.

Nemo Mattsson bakom Gävles avgörande

I första perioden var det Gävle som dominerade. Laget vann perioden klart med 4–0.

Efter 12.56 i andra perioden slog Erik Eriksson till återigen framspelad av Charlie Ahlberg och gjorde 5–0.

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusnes Alexander Sundberg gjorde 5–1 efter 19.34 på pass av Oscar Sundberg och Sigge Asplund.

Gävle övertaget även i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.26 genom Albin Saletti och gick upp till 11–1 innan Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne kom tillbaka och reducerade till 11–3.

Innan matchen var över hade Gävle gjort hela 13–3.

Rasmus Qvarnström och Nemo Mattsson gjorde ett mål och tre assist var för Gävle.

Säsongens första möte lagen emellan vann Gävle GIK med 6–4.

I nästa match möter Gävle Hudiksvall borta på onsdag 10 december 19.30. Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne möter Huge/Skutskär söndag 14 december 13.00 borta.

Gävle–Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne 13–3 (4–0, 1–1, 8–2)

U18 Div 1 västra A herr, Nynäshallen

Första perioden: 1–0 (2.16) Simon Heikki (Nemo Mattsson), 2–0 (11.45) Albin Saletti (Hugo Lindqvist), 3–0 (12.38) Erik Eriksson (Charlie Ahlberg, Gabriel Svensson), 4–0 (17.47) Nemo Mattsson (Rasmus Qvarnström, Oliver Mineur).

Andra perioden: 5–0 (32.56) Erik Eriksson (Charlie Ahlberg), 5–1 (39.34) Alexander Sundberg (Oscar Sundberg, Sigge Asplund).

Tredje perioden: 6–1 (40.26) Albin Saletti (Vilmer Karlsson, Hugo Lindqvist), 7–1 (41.04) Vilmer Karlsson (Albin Saletti, Hugo Lindqvist), 8–1 (41.55) Albin Saletti, 9–1 (49.44) Theodor Lång (Rasmus Qvarnström, Oliver Mineur), 10–1 (52.55) Rasmus Qvarnström (Nemo Mattsson, Edvin Vahlman), 11–1 (54.19) Elias Nyström Jansson (Leo Lindholm), 11–2 (55.28) Alexander Sundberg (Sigge Asplund), 11–3 (55.58) Noah Dahlström (Linus Händel Stjärna), 12–3 (56.46) Theodor Lång (Rasmus Qvarnström, Nemo Mattsson), 13–3 (59.13) Edvin Vahlman (Charlie Ahlberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Gävle: 5-0-0

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne: 0-0-5

Nästa match:

Gävle: Hudiksvalls HC, borta, 10 december

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne: IK Huge/Skutskärs SK, borta, 14 december