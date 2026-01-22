Gävle besegrade Huge/Skutskär efter Erik Erikssons dubbel

Gävle-seger med 6–2 mot Huge/Skutskär

Det blev Gävle som gick segrande ur mötet med Huge/Skutskär i U18 division 1 västra A vår på bortaplan, med 6–2 (2–1, 4–1, 0–0).

Huge/Skutskär tog ledningen i första perioden genom Viking Johansson.

Hugo Lindqvist och Erik Eriksson gjorde att Gävle vände till underläget till ledning med 1–2.

Gävle tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 1–3 efter 1.24 genom Erik Eklund och gick upp till 1–5 innan Huge/Skutskär svarade.

I periodpausen hade Gävle ledningen med 2–6.

I tredje perioden höll Gävle i sin 6–2-ledning och vann.

Hugo Lindqvist gjorde ett mål för Gävle och två assist och Erik Eriksson stod för tre poäng, varav två mål.

Det här betyder att Huge/Skutskär nu ligger på fjärde plats i tabellen och Gävle är på första plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Gävle GIK vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 25 januari. Då möter Huge/Skutskär Bollnäs/Alfta U18 i Bollnäs Ishall 16.00. Gävle tar sig an Strömsbro 2 borta 17.30.

Huge/Skutskär–Gävle 2–6 (1–2, 1–4, 0–0)

U18 division 1 västra A vår, Kasthallen

Första perioden: 1–0 (11.02) Viking Johansson (Melvin Marklund), 1–1 (15.52) Erik Eriksson (Hugo Lindqvist), 1–2 (19.59) Hugo Lindqvist (Erik Eriksson).

Andra perioden: 1–3 (21.24) Erik Eklund (Nemo Mattsson, Oliver Mineur), 1–4 (34.04) Leo Lindholm (Erik Eklund, Edvin Vahlman), 1–5 (37.08) Gabriel Svensson (Edvin Vahlman, Theodor Westman), 2–5 (38.03) Linus Burefjord (Vincent Karnatz, Wille Winberg), 2–6 (38.59) Erik Eriksson (Hugo Lindqvist).

Nästa match:

Huge/Skutskär: Bollnäs IS/Alfta GIF, borta, 25 januari 16.00

Gävle: Strömsbro IF 2, borta, 25 januari 17.30