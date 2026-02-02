Galen vändning av Tampa Bay mot Boston

Tampa Bay vann med 6–5 efter straffar

Tampa Bays sjätte seger på de senaste sju matcherna

Jake Guentzel matchvinnare för Tampa Bay

Boston hade 5–1 på bortaplan – då kom kollapsen. Tampa Bay gjorde fem raka mål och vann matchen i NHL med 6–5 (1–3, 3–2, 1–0, 0–0, 1–0).

Segern var Tampa Bays sjätte på de senaste sju matcherna, och åttonde raka segern på hemmaplan.

Tampa Bay–Boston – mål för mål

Boston var starkast i första perioden som laget vann med 3–1.

I andra perioden var det i stället Tampa Bay som hade greppet. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 4–5.

11.50 in i tredje perioden satte Nikita Kutjerov pucken framspelad av Ryan McDonagh och Erik Cernak och kvitterade.

Tampa Bays Jake Guentzel blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.

Tampa Bays Nikita Kutjerov stod för ett mål och tre assists, Brandon Hagel gjorde ett mål och två målgivande passningar och Jake Guentzel gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål. Morgan Geekie gjorde två mål och spelade fram till ett mål för Boston.

När lagen senast möttes vann Tampa Bay med 4–3.

Tampa Bay tar sig an Buffalo i nästa match hemma onsdag 4 februari 01.30. Boston möter Florida borta torsdag 5 februari 01.00.

Tampa Bay–Boston 6–5 (1–3, 3–2, 1–0, 0–0, 1–0)

NHL, Benchmark International Arena

Första perioden: 1–0 (0.11) Brandon Hagel (Nikita Kutjerov, Darren Raddysh), 1–1 (11.24) Alex Steeves (Michael Eyssimont), 1–2 (15.36) Morgan Geekie (Charlie McAvoy, Jonathan Aspirot), 1–3 (18.03) Viktor Arvidsson (Charlie McAvoy, Morgan Geekie).

Andra perioden: 1–4 (22.22) Matthew Poitras (Mark Kastelic), 1–5 (28.18) Morgan Geekie (David Pastrnak, Marat Chusnutdinov), 2–5 (30.26) Oliver Bjorkstrand (Brandon Hagel, Jake Guentzel), 3–5 (35.50) Darren Raddysh (Nikita Kutjerov, Brandon Hagel), 4–5 (36.13) Nick Paul (Jake Guentzel, Nikita Kutjerov).

Tredje perioden: 5–5 (51.50) Nikita Kutjerov (Ryan McDonagh, Erik Cernak).

Straffar: 6–5 (65.00) Jake Guentzel.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tampa Bay: 4-0-1

Boston: 3-2-0

Nästa match:

Tampa Bay: Buffalo Sabres, hemma, 4 februari 01.30

Boston: Florida Panthers, borta, 5 februari 01.00