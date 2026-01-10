Galen vändning av Strömsbro mot Valbo J20

Seger för Strömsbro med 6–5 mot Valbo J20

Sergejs Avotins matchvinnare för Strömsbro

Andra raka segern för Strömsbro

Valbo J20 hade 4–0 på hemmaplan – då kom kollapsen. Strömsbro gjorde fyra raka mål och vann matchen i U20 region väst herr med 6–5 (0–3, 3–2, 3–0).

Sergejs Avotins blev matchhjälte med sitt avgörande 6–5-mål 16.31 in i tredje perioden.

Det var femte matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Strömsbro.

Valbo J20–Strömsbro – mål för mål

Valbo J20 dominerade i första perioden. Laget vann perioden klart med 3–0.

I andra perioden var det i stället Strömsbro som hade greppet. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 5–3.

Strömsbro vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 5–3 till 5–6 i tredje perioden. Det sista målet kom med 3.29 kvar av matchen.

Valbo J20:s Benjamin Wettervik stod för ett mål och två assists.

Det här betyder att Valbo J20 ligger kvar på sjätte plats i tabellen och Strömsbro på tredje plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Strömsbro IF vunnit.

Strömsbro möter Borlänge hemma i Testebo Arena lördag 17 januari 16.45.

Valbo J20–Strömsbro 5–6 (3–0, 2–3, 0–3)

U20 region väst herr, NickBack Arena

Första perioden: 1–0 (7.56) Benjamin Wettervik, 2–0 (11.15) Filip Hultgren (Benjamin Wettervik, Carl Öhman), 3–0 (18.54) Olle Bjälkefors (Emil Hedin, Benjamin Wettervik).

Andra perioden: 4–0 (20.46) Hebbe Englund (Elias Malmberg), 4–1 (24.20) Jesper Lindberg (Måns Knudsen, Wilmer Björk Eriksson), 4–2 (25.40) Axel Kjerrman (Filip Jaxgård), 5–2 (27.52) Loke Berg (Ludvig Basth), 5–3 (31.00) Casper Carlsson (Axel Kjerrman, Jonas Nordlinder).

Tredje perioden: 5–4 (46.25) Nils Englund-Olsson (Ludvig Eklund, Oscar Wennberg), 5–5 (49.17) Ludvig Eklund, 5–6 (56.31) Sergejs Avotins (Casper Carlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Valbo J20: 3-0-2

Strömsbro: 3-0-2

Nästa match:

Strömsbro: Borlänge HF, hemma, 17 januari 16.45