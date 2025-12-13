Gabriel Hollberg fixade segern för Sunderby SK U18 i matchen mot Kiruna IF U18

Seger för Sunderby SK U18 med 5–1 mot Kiruna IF U18

Gabriel Hollberg tremålsskytt för Sunderby SK U18

Gustav Apelqvist avgjorde för Sunderby SK U18

Det blev ett hattrick för Sunderby SK U18:s Gabriel Hollberg i matchen mot Kiruna IF U18 i U18 division 1 norra A herr. Sunderby SK U18 vann på bortaplan med 5–1 (1–0, 3–1, 1–0).

Gabriel Hollberg gjorde tre mål för Sunderby SK U18

Sunderby SK U18 tog ledningen efter 8.53 genom Gabriel Hollberg med assist av Viktor Afzelius och Sixten Nordmark.

Sunderby SK U18 hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 0–2 efter 3.01 genom Gustav Apelqvist och gick upp till 0–3 innan Kiruna IF U18 svarade.

I periodpausen hade Sunderby SK U18 ledningen med 1–4.

9.50 in i tredje perioden nätade Sunderby SK U18:s Gabriel Hollberg på nytt framspelad av Alex Karlsson och ökade ledningen.

Gabriel Hollberg gjorde tre mål för Sunderby SK U18 och spelade fram till ett mål.

Kiruna IF U18:s nya tabellposition är åttonde plats medan Sunderby SK U18 är på sjätte plats.

Lagens första möte för säsongen vann Sunderby SK div 1 med 5–2.

Kiruna IF U18 tar sig an Haparanda i sista matchen hemma söndag 14 december 15.00.

Kiruna IF U18–Sunderby SK U18 1–5 (0–1, 1–3, 0–1)

U18 division 1 norra A herr, Lombiahallen

Första perioden: 0–1 (8.53) Gabriel Hollberg (Viktor Afzelius, Sixten Nordmark).

Andra perioden: 0–2 (23.01) Gustav Apelqvist (Gabriel Hollberg, Neo Stålnacke), 0–3 (27.06) Gabriel Hollberg (Gustav Apelqvist, Viktor Afzelius), 1–3 (31.54) Milo Törmä, 1–4 (35.03) Emil Höglund (Jacob Forsström, Loke Aronsson).

Tredje perioden: 1–5 (49.50) Gabriel Hollberg (Alex Karlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kiruna IF U18: 2-0-3

Sunderby SK U18: 1-0-4

Nästa match:

Kiruna IF U18: HaparandaTornio UHC, hemma, 14 december 15.00