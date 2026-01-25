Fyra raka segrar för Flemingsberg – efter 6–2 mot Tumba

Flemingsberg vann med 6–2 mot Tumba

Flemingsbergs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Joakim Dahl gjorde två mål för Flemingsberg

Flemingsberg och Tumba har två helt olika formkurvor. Flemingsberg vann söndagens möte i Ishuset och har därmed fyra raka segrar i U18 regional öst fortsättning vår. Hemmalaget Tumba däremot har fyra raka förluster. Matchen slutade 2–6 (1–2, 1–3, 0–1).

Flemingsbergs Joakim Dahl tvåmålsskytt

Flemingsberg tog ledningen i början av första perioden genom Ludvig Schünzel.

Tumba kvitterade till 1–1 genom Levi Brandstetter med 4.25 kvar att spela.

Flemingsberg tog ledningen på nytt genom Andrii Smirnykh efter 19.22 i matchen.

Flemingsberg gjorde 1–3 genom Joakim Dahl efter 10.27 i andra perioden.

Tumba reducerade dock på nytt till 2–3 genom Max Mälarberg efter 14.01 av perioden.

Flemingsberg gjorde dock två snabba mål och gick från 2–3 till 2–5, målen av Emil Perving och Axel Roos.

5.09 in i tredje perioden fick Joakim Dahl utdelning återigen framspelad av Melvin Karlsson och Ludvig Schünzel och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 2–6.

Flemingsbergs Joakim Dahl stod för tre poäng, varav två mål.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 1 mars i Visättra Ishall.

Torsdag 29 januari spelar Tumba hemma mot Nacka 19.45 och Flemingsberg mot SDE borta 20.10 i Stockhagens Ishall.

Tumba–Flemingsberg 2–6 (1–2, 1–3, 0–1)

U18 regional öst fortsättning vår, Ishuset

Första perioden: 0–1 (5.13) Ludvig Schünzel (Melvin Karlsson), 1–1 (15.35) Levi Brandstetter (Oliver Johansson, Julius Blomberg), 1–2 (19.22) Andrii Smirnykh (August Tuvinger).

Andra perioden: 1–3 (30.27) Joakim Dahl (Liam Thunberg Josende, Emil Perving), 2–3 (34.01) Max Mälarberg (Oliver Johansson, Mio Juhlin), 2–4 (34.12) Emil Perving (Joakim Dahl), 2–5 (34.34) Axel Roos (Joris Austakojis, Adam Kois).

Tredje perioden: 2–6 (45.09) Joakim Dahl (Melvin Karlsson, Ludvig Schünzel).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tumba: 1-0-4

Flemingsberg: 4-1-0

Nästa match:

Tumba: Nacka HK, hemma, 29 januari 19.45

Flemingsberg: SDE HF, borta, 29 januari 20.10