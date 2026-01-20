Fyra mål av Viggo Christensson när Tullinge U18 slog Åker/Strängnäs HC

Viggo Christensson stod för ett målkalas när Tullinge U18 besegrade Åker/Strängnäs HC i U18 division 1 östra A fortsättningsserie med 9–7 (4–1, 2–2, 3–4). Hela fyra mål gjorde Viggo Christensson, synnerligen viktigt för Tullinge U18:s trepoängare.

I första perioden var det Tullinge U18 som dominerade. Laget vann perioden klart med 4–1.

Andra perioden slutade 2–2 och ställningen efter två perioder var 3–6.

Tullinge U18 inledde tredje perioden med att göra 3–7 genom Viggo Christensson innan Åker/Strängnäs HC svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Gösta Wallin för framspelad av Rasmus Rosborg och Oskar Karlsson efter 16.43.

I slutminuterna var det dock Tullinge U18 som nådde längst. Viggo Christensson gjorde 7–8 efter 17.20, innan Viggo Christensson satte 7–9 efter 18.58.

När lagen senast möttes blev det seger för Åker/Strängnäs HC med 4–3.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Åker/Strängnäs HC vunnit.

I nästa omgång har Åker/Strängnäs HC Spånga borta i Stricct Travel Arena, fredag 23 januari 19.35. Tullinge U18 spelar hemma mot IFK Österåker Hockey torsdag 22 januari 19.50.

Åker/Strängnäs HC–Tullinge U18 7–9 (1–4, 2–2, 4–3)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Åkers Ishall

Första perioden: 0–1 (2.04) Jens Sjöström (Gustav Winther, Fabian Moberg), 1–1 (6.09) Eskil Swartling (Kelvin Levicki), 1–2 (11.23) Liam Bruvik, 1–3 (13.37) Andreas Gårdenberg (Sixten Norrbo Asp, Liam Kalakovic), 1–4 (15.17) Melvin Axén (Herman Isenberg – Linna, Liam Bruvik).

Andra perioden: 2–4 (27.13) Rasmus Rosborg (Oskar Karlsson), 2–5 (28.42) Viggo Christensson (Liam Bruvik), 2–6 (33.11) Tintin Sandelius (Melvin Axén), 3–6 (38.16) Alfred Brun (Rasmus Rosborg, Oskar Karlsson).

Tredje perioden: 3–7 (44.04) Viggo Christensson (Liam Bruvik), 4–7 (46.54) Rasmus Rosborg (Liam Balck, Alfred Brun), 5–7 (52.34) Rasmus Rosborg (Oskar Karlsson), 6–7 (55.33) Olle Åberg (Daniel Norling, Kelvin Levicki), 7–7 (56.43) Gösta Wallin (Rasmus Rosborg, Oskar Karlsson), 7–8 (57.20) Viggo Christensson, 7–9 (58.58) Viggo Christensson (Liam Bruvik).

Nästa match:

Åker/Strängnäs HC: Spånga IS IK 1, borta, 23 januari 19.35

Tullinge U18: IFK Österåker Hockey, hemma, 22 januari 19.50