Fyra mål av Oscar Johansson när Jonstorp slog Helsingborg

Jonstorp-seger med 7–4 mot Helsingborg

Oscar Johansson gjorde fyra mål för Jonstorp

Sjätte segern för Jonstorp

Oscar Johansson stod för ett målkalas när Jonstorp besegrade Helsingborg i U20 region syd herr med 7–4 (1–1, 3–1, 3–2). Hela fyra mål gjorde Oscar Johansson, synnerligen viktigt för Jonstorps trepoängare.

Oscar Johansson fyramålsskytt för Jonstorp

Första perioden var jämn. Helsingborg inledde bäst och tog ledningen genom Linus Leandersson efter 9.27, men Jonstorp kvitterade genom Victor Johansson efter 17.03. I andra perioden var det Jonstorp som dominerade. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 4–2.

Även i tredje perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 3–2 och matchen med 7–4.

Det här betyder att Jonstorp nu ligger på femte plats i tabellen och Helsingborg är på fjärde plats. Jonstorp var tia i tabellen för åtta dagar sedan, men har fått ett lyft.

När lagen möttes senast vann Helsingborg HC Ungdom med 3–2.

Jonstorp tar sig an Tingsryd J20 i nästa match borta lördag 15 november 13.10. Helsingborg möter samma dag 14.00 Oskarshamn borta.

Jonstorp–Helsingborg 7–4 (1–1, 3–1, 3–2)

U20 region syd herr, Jonstorps Ishall

Första perioden: 0–1 (9.27) Linus Leandersson (Marius Decierdo), 1–1 (17.03) Victor Johansson (Noel Blommefors).

Andra perioden: 2–1 (21.30) Oscar Johansson (Vilmer Bengtsson, Petter Olsson), 2–2 (27.58) Linus Leandersson (Felix Unger, Marius Decierdo), 3–2 (28.34) Oscar Johansson, 4–2 (39.48) Charles Björk (Carl-Victor Berglund).

Tredje perioden: 5–2 (44.37) Oscar Johansson (Vilmer Bengtsson, Albin Mazetti-Nissen), 5–3 (44.48) Linus Leandersson (Zack Sjöö, Adrian Sonesson), 5–4 (50.42) Lion Aho (Joel Mårtensson), 6–4 (56.26) Oscar Johansson (Petter Olsson), 7–4 (59.08) Victor Johansson (Oscar Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Jonstorp: 2-1-2

Helsingborg: 4-0-1

Nästa match:

Jonstorp: Tingsryds AIF Utv, borta, 15 november

Helsingborg: IK Oskarshamn, borta, 15 november