Frölunda vände till seger mot Leksand

Frölunda vann med 5–2 mot Leksand

Frölundas femte seger på de senaste sex matcherna

Max Lindholm gjorde två mål för Frölunda

Hemmalaget Leksand ledde matchen mot serieledande Frölunda efter första perioden. I andra perioden fick Frölunda rejäl utdelning och vände matchen med tre raka mål och Leksand orkade aldrig resa sig. Till slut blev det 2–5 (1–0, 0–3, 1–2) i matchen i SHL.

Segern var Frölundas femte på de senaste sex matcherna.

Resultatet innebär att Leksand nu har fyra förluster i rad.

Tom Nilsson matchvinnare för Frölunda

Leksand började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 1.01 slog Lukas Vejdemo till på passning från Gabriel Fortier och Peter Cehlarik.

Frölunda gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 1–0 till ledning med 1–3.

Kalle Östman reducerade för Leksand efter 1.22 in i tredje perioden på pass av Anton Johansson och Tinus Luc Koblar. Fler mål än så blev det inte för Leksand.

17.29 in i tredje perioden fick Ivar Stenberg utdelning framspelad av Filip Cederqvist och ökade ledningen.

Max Lindholm stod för målet när laget punkterade matchen med ett 2–5-mål med 43 sekunder kvar att spela efter förarbete av Ivar Stenberg och Theodor Niederbach.

Ivar Stenberg gjorde ett mål för Frölunda och tre assist och Max Lindholm stod för fyra poäng, varav två mål.

Leksand stannar därmed kvar på 14:e plats.

Torsdag 27 november 19.00 möter Leksand Luleå borta i Coop Norrbotten Arena medan Frölunda spelar borta mot Skellefteå AIK.

Leksand–Frölunda 2–5 (1–0, 0–3, 1–2)

SHL, Tegera Arena

Första perioden: 1–0 (1.01) Lukas Vejdemo (Gabriel Fortier, Peter Cehlarik).

Andra perioden: 1–1 (23.25) Theodor Niederbach (Ivar Stenberg, Max Lindholm), 1–2 (34.32) Max Lindholm (Jacob Peterson, Linus Weissbach), 1–3 (37.59) Tom Nilsson (Ivar Stenberg, Max Lindholm).

Tredje perioden: 2–3 (41.22) Kalle Östman (Anton Johansson, Tinus Luc Koblar), 2–4 (57.29) Ivar Stenberg (Filip Cederqvist), 2–5 (59.17) Max Lindholm (Ivar Stenberg, Theodor Niederbach).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 1-0-4

Frölunda: 4-0-1

Nästa match:

Leksand: Luleå HF, borta, 27 november

Frölunda: Skellefteå AIK, borta, 27 november