Frölunda kvitterade matchserien mot Växjö

Frölunda vann på hemmaplan med 5–3 (0–1, 2–0, 3–2) och utjämnade till 1-1 i matchserien mot Växjö i åttondelsfinalen i U20-SM. Matchen slutade 5–3 (0–1, 2–0, 3–2).

Emon Kulmala gav gästande Växjö ledningen efter 14.18 efter förarbete av Max Isaksson och Ola Palme.

Frölunda kvitterade till 1–1 redan efter efter 29 sekunder i andra perioden genom Axel Bröngel-Larsson på pass av Mads Kongsbak Klyvö och Vilmer Hagelin. Frölunda gjorde också 2–1 efter 9.13 i andra perioden när Oskar Wahlberg fick träff på pass av Bosse Meijer och Max Westergård.

Bortalaget var starkast i även i tredje perioden. Laget vann perioden med 3–2 och matchen med 5–3.

Lagen möts igen på onsdag 19.00.

Frölunda–Växjö 5–3 (0–1, 2–0, 3–2)

Åttondelsfinalen i U20-SM

Första perioden: 0–1 (14.18) Emon Kulmala (Max Isaksson, Ola Palme).

Andra perioden: 1–1 (20.29) Axel Bröngel-Larsson (Mads Kongsbak Klyvö, Vilmer Hagelin), 2–1 (29.13) Oskar Wahlberg (Bosse Meijer, Max Westergård).

Tredje perioden: 3–1 (50.09) Bosse Meijer, 3–2 (50.24) Kevin Israelsson (Olle Ågren, Max Isaksson), 4–2 (56.44) Oskar Wahlberg (Gian Meier), 4–3 (57.33) Daniel Floryk, 5–3 (59.53) Måns Toresson (Mads Kongsbak Klyvö).

Ställning i serien: Frölunda–Växjö 1–1

Nästa match:

18 mars, 19.00, Växjö–Frölunda