Forshagas starka svit mot Kalix fortsätter

Forshaga vann med 5–0 mot Kalix

Forshagas åttonde seger på de senaste tio matcherna

Christoffer Rasch avgjorde för Forshaga

Kalix har varit lite av ett favoritmotstånd för Forshaga. På lördagen tog Forshaga ännu en seger borta mot Kalix. Matchen i hockeyettan norra slutade hela 5–0 (1–0, 3–0, 1–0). Det var Forshagas fjärde raka seger mot just Kalix.

Forshagas huvudtränare Mikael Wikstrand tyckte till om matchen:

– Bra första match i Norrland! Tycker första perioden är jämn, visste att de skulle försöka flyga på oss så vi pratade mycket om starten. Bra resultat efter första med 0–1. Andra perioden började vi trumma igång på riktigt och spelade fantastiskt bra hockey. Tredje kontrollerade vi på bra vis. Foppa grym i kassen, Lindman Gustafsson har höjt sig rejält och spelar sin bästa hockey. Stolt och nöjd över gruppen.

Det här var Forshagas sjätte nolla den här säsongen.

Segern var Forshagas åttonde på de senaste tio matcherna.

Kiruna nästa för Forshaga

Christoffer Rasch gav gästande Forshaga ledningen efter tolv minuter på pass av Linus Johnsson.

Även i andra perioden var Forshaga starkast och gick från 0–1 till 0–4 genom mål av Pelle Hedlund, Martin Fridén och Adam Byström Johansson.

Hugo Lindman Gustafsson gjorde också 0–5 framspelad av Hugo Hell och Adam Byström Johansson efter 17.09 i tredje perioden.

Kalix stannar därmed på nionde plats och Forshaga på fjärde plats i tabellen.

Kalix tar sig an Lindlöven i nästa match hemma söndag 18 januari 14.00. Forshaga möter samma dag 15.00 Kiruna borta.

Kalix–Forshaga 0–5 (0–1, 0–3, 0–1)

Hockeyettan norra, Part Arena

Första perioden: 0–1 (12.03) Christoffer Rasch (Linus Johnsson).

Andra perioden: 0–2 (21.13) Pelle Hedlund (Tom Fridén, Martin Fridén), 0–3 (25.59) Martin Fridén (Pelle Hedlund), 0–4 (35.44) Adam Byström Johansson (Victor Stark, Anton Wiklund).

Tredje perioden: 0–5 (57.09) Hugo Lindman Gustafsson (Hugo Hell, Adam Byström Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalix: 3-0-2

Forshaga: 3-0-2

Nästa match:

Kalix: Lindlövens IF, hemma, 18 januari 14.00

Forshaga: Kiruna IF, borta, 18 januari 15.00