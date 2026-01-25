Formstarkt Nybro Vikings vann mot Dalen

Nybro Vikings vann med 6–2 mot Dalen

Aston Lindahl tvåmålsskytt för Nybro Vikings

Fjärde raka segern för Nybro Vikings

Det fortsätter gå bra för formstarka Nybro Vikings i U18 division 1 syd B vår. På söndagen mötte laget Dalen på hemmaplan i Liljas Arena och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fyra matcher i rad och är fortfarande obesegrat i år. Segerresultatet mot Dalen blev 6–2 (3–1, 1–0, 2–1).

Nybro Vikings tog ledningen i början av första perioden genom Måns Holgersson.

Dalen kvitterade till 1–1 genom Colin Blomberg efter 9.30.

Nybro Vikings gjorde dock två mål i första perioden och gick från 1–1 till 3–1, målen av Joel Falck och Aston Lindahl.

Efter 16.40 i andra perioden slog Ville Diesner till framspelad av Tristan Hoberg och Vilgot Zetterqvist och gjorde 4–1.

Nybro Vikings gjorde två mål i tredje perioden och gick från 4–1 till 6–1, målen av Norton Jonsson och Aston Lindahl, vilket avgjorde matchen.

Colin Blomberg reducerade förvisso men närmare än 6–2 kom inte Dalen. Nybro Vikings tog därmed en stabil seger.

Senaste mötet lagen emellan, för två år sedan, slutade med seger för Dalen med 6–1.

Den 1 mars spelar lagen mot varandra på nytt, i Smedjehov.

I nästa match, torsdag 29 januari möter Nybro Vikings Västervik hemma i Liljas Arena 19.10 medan Dalen spelar hemma mot Kalmar 19.40.

Nybro Vikings–Dalen 6–2 (3–1, 1–0, 2–1)

U18 division 1 syd B vår, Liljas Arena

Första perioden: 1–0 (2.30) Måns Holgersson (Wilmer Holmqvist, Manfred Åkesson), 1–1 (9.30) Colin Blomberg (Lukas Johansson), 2–1 (10.20) Joel Falck (Maksim Zdravevski, Vilgot Zetterqvist), 3–1 (16.30) Aston Lindahl (Hugo Gustafsson, Casper Forsberg).

Andra perioden: 4–1 (36.40) Ville Diesner (Tristan Hoberg, Vilgot Zetterqvist).

Tredje perioden: 5–1 (50.00) Norton Jonsson (Casper Forsberg), 6–1 (57.00) Aston Lindahl (Ville Diesner, Hugo Gustafsson), 6–2 (58.50) Colin Blomberg (Ville Marjavaara, Simon Blom).

Nästa match:

Nybro Vikings: Västerviks IK, hemma, 29 januari 19.10

Dalen: Kalmar HC, hemma, 29 januari 19.40