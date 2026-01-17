Formstarka Wings HC Arlanda tog ny seger mot SDE

Wings HC Arlanda vann med 5–1 mot SDE

Wings HC Arlandas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Emil Sahlman med två mål för Wings HC Arlanda

Wings HC Arlanda är svårstoppade för tillfället. När laget mötte SDE borta i Stockhagens Ishall på lördagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 1–5 (0–2, 0–2, 1–1) innebär att Wings HC Arlanda nu har fyra segrar i följd i U20 allettan östra.

Därmed har Wings HC Arlanda vunnit fem matcher i rad på bortaplan.

Wings HC Arlandas Emil Sahlman tvåmålsskytt

Eric Norelius gav Wings HC Arlanda ledningen efter 17 minuter. Efter 17.54 gjorde också laget 0–2 när Emil Sahlman hittade rätt med assist av Odin Johnsson Berger och Ville Pitkänen.

Efter 12.36 i andra perioden slog Vilmer Asp till på pass av Odin Johnsson Berger och Ville Pitkänen och gjorde 0–3. Eliott Zetterberg gjorde dessutom 0–4 efter 17.50 framspelad av Odin Johnsson Berger och Ville Pitkänen.

8.26 in i tredje perioden slog Rasmus Edin till på pass av Filip Näslund och reducerade. Fler mål än så blev det inte för SDE. 15.03 in i perioden nätade Wings HC Arlandas Emil Sahlman återigen och ökade ledningen.

Wings HC Arlandas Ville Pitkänen hade tre assists och Odin Johnsson Berger hade tre assists.

I tabellen innebär det här att SDE nu ligger på sjätte plats i tabellen. Wings HC Arlanda är på tredje plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Wings HC Arlanda vunnit.

SDE tar sig an Vallentuna i nästa match borta lördag 24 januari 14.40. Wings HC Arlanda möter samma dag 14.30 Haninge Anchors hemma.

SDE–Wings HC Arlanda 1–5 (0–2, 0–2, 1–1)

U20 allettan östra, Stockhagens Ishall

Första perioden: 0–1 (17.17) Eric Norelius, 0–2 (17.54) Emil Sahlman (Odin Johnsson Berger, Ville Pitkänen).

Andra perioden: 0–3 (32.36) Vilmer Asp (Odin Johnsson Berger, Ville Pitkänen), 0–4 (37.50) Eliott Zetterberg (Odin Johnsson Berger, Ville Pitkänen).

Tredje perioden: 1–4 (48.26) Rasmus Edin (Filip Näslund), 1–5 (55.03) Emil Sahlman.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SDE: 3-1-1

Wings HC Arlanda: 4-0-1

Nästa match:

SDE: Vallentuna Hockey, borta, 24 januari 14.40

Wings HC Arlanda: Haninge Anchors HC, hemma, 24 januari 14.30