Tampa Bay toppar Atlantic division efter seger mot Philadelphia

Tampa Bay vann med 3–0 mot Philadelphia

Tampa Bays femte seger på de senaste sex matcherna

Brandon Hagel med två mål för Tampa Bay

Tampa Bay leder Atlantic division efter hemmaseger med 3–0 (1–0, 1–0, 1–0) mot Philadelphia. Tampa Bay leder divisionen en poäng före Detroit som dessutom har en match mer spelad. Philadelphia ligger på femte plats i Metropolitan division.

Det här innebär att Tampa Bay nu har fyra segrar i följd i NHL.

Brandon Hagel tvåmålsskytt för Tampa Bay

Tampa Bay tog ledningen efter 15.34 genom Brandon Hagel efter förarbete från Emil Lilleberg och Nikita Kutjerov.

Efter 17 minuter i andra perioden slog Anthony Cirelli till på pass av Brandon Hagel och Nikita Kutjerov och gjorde 2–0.

Efter 19.45 i tredje perioden gjorde Brandon Hagel också 3–0 på pass av Nikita Kutjerov och Anthony Cirelli.

Tampa Bays Brandon Hagel stod för två mål och ett assist och Nikita Kutjerov hade tre assists.

Tampa Bay möter Calgary i nästa match hemma torsdag 27 november 01.00. Philadelphia möter samma dag Florida borta.

Tampa Bay–Philadelphia 3–0 (1–0, 1–0, 1–0)

NHL, Amalie Arena

Första perioden: 1–0 (15.34) Brandon Hagel (Emil Lilleberg, Nikita Kutjerov).

Andra perioden: (Brandon Hagel, Nikita Kutjerov).

Tredje perioden: 3–0 (59.45) Brandon Hagel (Nikita Kutjerov, Anthony Cirelli).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tampa Bay: 4-0-1

Philadelphia: 3-0-2

Nästa match:

Tampa Bay: Calgary Flames, hemma, 27 november

Philadelphia: Florida Panthers, borta, 27 november