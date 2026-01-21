Formstarka SK Iron Hockey vann mot Wings Arlanda

SK Iron Hockey segrade – 11–7 mot Wings Arlanda

SK Iron Hockeys femte seger på de senaste fem matcherna

Filip Fredriksson matchvinnare för SK Iron Hockey

Segertåget fortsätter för SK Iron Hockey efter ny vinst. Mot Wings Arlanda på bortaplan i Pinbackshallen på onsdagen vann med 11–7 (4–4, 4–2, 3–1) och har nu fem segrar i rad i U18 division 1 östra B fortsättningsserie.

Wings Arlanda–SK Iron Hockey – mål för mål

Wings Arlanda startade bäst och gick upp till 3–0 genom mål av. Efter 7.27 startade SK Iron Hockey comeback och efter 11 minuter kvitterade laget genom Albin Jansson. Wings Arlanda tog ledningen på nytt efter 13.50, målskytt var Vilmer Asp. Före pausen kunde dock SK Iron Hockey kvittera, genom Anton Nilsson.

SK Iron Hockey dominerade i andra perioden. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 6–8.

Bortalaget var starkast i även i tredje perioden. Laget vann perioden med 1–3 och matchen med 11–7.

SK Iron Hockeys Sigge Hedblom stod för fem poäng, varav två mål, Albin Jansson gjorde två mål och spelade fram till två mål, Anton Hedberg gjorde ett mål och två assist och Elis Dagerus gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål. Filip Nyberg gjorde tre mål och spelade dessutom fram till två mål för Wings Arlanda och Vilmer Asp gjorde två mål och totalt tre poäng.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Wings Arlanda på sjätte plats och SK Iron Hockey i serieledning.

Lagen möts på nytt i Lindbergs Arena den 26 februari.

Nästa motstånd för Wings Arlanda är Hässelby Kälvesta HC U18. Lagen möts torsdag 29 januari 19.30 i Reliable Arena. SK Iron Hockey tar sig an Norrtälje IK U18 borta söndag 25 januari 16.30.

Wings Arlanda–SK Iron Hockey 7–11 (4–4, 2–4, 1–3)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Pinbackshallen

Första perioden: 1–0 (4.02) David Prskalo (Filip Nyberg, Liam Wahlström), 2–0 (4.33) Vilmer Asp (Theo Lundqvist), 3–0 (6.19) Filip Nyberg (Leo Savheim), 3–1 (7.27) Sigge Hedblom (Ernst Pentler), 3–2 (9.57) Filip Fredriksson (Sigge Hedblom, Anton Hedberg), 3–3 (11.28) Albin Jansson (Elis Dagerus), 4–3 (13.50) Vilmer Asp, 4–4 (15.40) Anton Nilsson (Edvin Reutersköld, Viggo Fröberg).

Andra perioden: 5–4 (21.20) Filip Nyberg (Malte Öhman), 6–4 (23.24) Wilmer Iverfeldt (Filip Nyberg, David Prskalo), 6–5 (24.38) Sigge Hedblom (Viggo Fröberg), 6–6 (25.19) Albin Jansson (Viggo Lindström, Sigge Hedblom), 6–7 (26.11) Elton Gälman, 6–8 (28.14) Filip Fredriksson (Albin Jansson, Anton Hedberg).

Tredje perioden: 6–9 (46.42) Elis Dagerus (Sigge Hedblom), 6–10 (48.39) Anton Hedberg (Albin Jansson, Elis Dagerus), 6–11 (50.43) Alex Eriksson (Ernst Pentler), 7–11 (53.45) Filip Nyberg (Vilmer Asp).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Wings Arlanda: 2-0-3

SK Iron Hockey: 5-0-0

Nästa match:

Wings Arlanda: Hässelby Kälvesta HC, borta, 29 januari 19.30

SK Iron Hockey: Norrtälje IK, borta, 25 januari 16.30