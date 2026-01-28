Formstarka Los Angeles tog ny seger

Los Angeles segrade – 3–1 mot Detroit

Andrej Kuzmenko avgjorde för Los Angeles

Tredje raka segern för Los Angeles

Los Angeles har en stark period i NHL. När laget mötte Detroit på bortaplan i Little Caesars Arena på onsdagen kom tredje raka segern. Laget vann med 3–1 (0–0, 1–0, 2–1) och den tunga perioden laget varit inne i verkar vara över.

Detroit–Los Angeles – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Samuel Helenius gjorde 1–0 till Los Angeles 10.00 in i andra perioden på pass av Jeff Malott.

Los Angeles gjorde 0–2 genom Andrej Kuzmenko efter 6.46 i tredje perioden.

Alex DeBrincat reducerade dock för Detroit med bara tre minuter kvar att spela och gjorde slutet spännande.

Los Angeles kunde dock avgöra till 1–3 med 1.13 kvar av matchen genom Corey Perry.

Säsongens första möte lagen emellan vann Detroit med 4–3 efter straffläggning.

Nästa gång lagen spelar i serien är fredag 30 januari. Då möter Detroit Washington i Little Caesars Arena 01.30. Los Angeles tar sig an Buffalo borta 01.00.

Detroit–Los Angeles 1–3 (0–0, 0–1, 1–2)

NHL, Little Caesars Arena

Andra perioden: 0–1 (30.00) Samuel Helenius (Jeff Malott).

Tredje perioden: 0–2 (46.46) Andrej Kuzmenko (Adrian Kempe, Kevin Fiala), 1–2 (57.45) Alex DeBrincat (Moritz Seider, Patrick Kane), 1–3 (58.47) Corey Perry (Alex Laferriere).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Detroit: 3-1-1

Los Angeles: 3-2-0

Nästa match:

Detroit: Washington Capitals, hemma, 30 januari 01.30

Los Angeles: Buffalo Sabres, borta, 30 januari 01.00