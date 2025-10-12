Formstarka Lindlöven vann mot Kalix

Lindlöven segrade – 5–0 mot Kalix

Isak Jonsson avgjorde för Lindlöven

Fjärde raka segern för Lindlöven

5–0 (2–0, 1–0, 2–0) blev resultatet när Lindlöven och Kalix möttes i Lindehov på söndagen. I och med detta har Lindlöven fyra raka segrar i hockeyettan norra.

– Vi gör ingen toppmatch idag heller men visar ändå bra moral och individuell skicklighet, som gör att vi tar sex poäng i helgen. Vi får gå tillbaka till verkstaden till veckan och fila på spelet inför söndagens bortamatch mot Borlänge, kommenterade Lindlövens tränare Lennart Hermansson efter matchen.

Borlänge nästa för Lindlöven

Lindlöven tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Efter 12.20 i andra perioden slog Johannes Jämsén till och gjorde 3–0. Lindlöven fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Emil Norberg och Isac Hammar.

Lindlöven har nu tolv poäng efter fyra spelade matcher medan Kalix har en poäng efter tre matcher.

I nästa match möter Lindlöven Borlänge borta på söndag 19 oktober 16.00. Kalix möter Vallentuna lördag 18 oktober 16.00 borta.

Lindlöven–Kalix 5–0 (2–0, 1–0, 2–0)

Hockeyettan norra, Lindehov

Första perioden: 1–0 (1.41) Isak Jonsson (Simon Nyhlén-Persson, Sebastian Falk), 2–0 (19.06) Jesper Broeng (Olle Hilmersson, Emil Norberg).

Andra perioden: 3–0 (32.20) Johannes Jämsén.

Tredje perioden: 4–0 (44.48) Isac Hammar, 5–0 (49.14) Emil Norberg (Jesper Broeng, Sebastian Falk).

Nästa match:

Lindlöven: Borlänge HF, borta, 19 oktober

Kalix: Vallentuna Hockey, borta, 18 oktober