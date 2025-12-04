Formstarka HV 71 tog ny seger

Seger för HV 71 med 4–3 mot Växjö

Martinus Schioldan matchvinnare för HV 71

Tredje raka segern för HV 71

HV 71 har en stark period i U18 regional syd topp 6 herr. När laget mötte Växjö på bortaplan i Vida Arena på torsdagen kom tredje raka segern. Laget vann med 4–3 (1–2, 1–1, 2–0) och den tunga perioden laget varit inne i verkar vara över.

Växjö–HV 71 – mål för mål

Växjö startade matchen vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Carl Sandahl och William Landström innan HV 71 svarade och gjorde 2–1 genom Sam Tillström.

Efter 11.39 i andra perioden slog Theodor Johansson till och gjorde 3–1.

HV 71:s Vilmer Jansson gjorde 3–2 efter 14.36 framspelad av Emil Strålberg och Martinus Schioldan.

Emil Strålberg kvitterade för HV 71 tidigt i tredje perioden efter pass från Fabian Merkle Rohdin och Martinus Schioldan.

13.25 in i tredje perioden slog Martinus Schioldan till framspelad av Emil Strålberg och Fabian Merkle Rohdin och avgjorde matchen. Därmed hade HV 71 vänt matchen.

Martinus Schioldan och Emil Strålberg gjorde båda ett mål och två assist för HV 71.

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Växjö med 17–12 och HV 71 med 17–21 i målskillnad. Det här var Växjös fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även HV 71:s andra uddamålsseger.

Med en omgång kvar är Växjö på andra plats i tabellen medan HV 71 är på fjärde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match, söndag 7 december möter Växjö Malmö borta i Malmö Isstadion 15.25 medan HV 71 spelar hemma mot Linköping HC U18 12.00.

Växjö–HV 71 3–4 (2–1, 1–1, 0–2)

U18 regional syd topp 6 herr, Vida Arena

Första perioden: 1–0 (11.26) Carl Sandahl (Josef Krantz, Sigge Isaksson), 2–0 (17.32) William Landström (Simon Sejc, Kalle Broberg), 2–1 (18.32) Sam Tillström (Oskar Mivell, Maximilliam Wistrand).

Andra perioden: 3–1 (31.39) Theodor Johansson, 3–2 (34.36) Vilmer Jansson (Emil Strålberg, Martinus Schioldan).

Tredje perioden: 3–3 (40.35) Emil Strålberg (Fabian Merkle Rohdin, Martinus Schioldan), 3–4 (53.25) Martinus Schioldan (Emil Strålberg, Fabian Merkle Rohdin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 3-0-2

HV 71: 3-0-2

Nästa match:

Växjö: IF Malmö Redhawks, borta, 7 december

HV 71: Linköping HC, hemma, 7 december