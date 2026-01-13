Formstarka Hisingen vann mot Alingsås

Seger för Hisingen med 7–2 mot Alingsås

Hisingens femte seger på de senaste fem matcherna

Filip Gustavsson tremålsskytt för Hisingen

7–2 (2–0, 3–1, 2–1) blev resultatet när Hisingen och Alingsås möttes i Tuve Ishall på tisdagen. I och med detta har Hisingen fem raka segrar i U20 Div 1 A syd vår herr.

Joakim Tornberg blev matchvinnare

Hisingen tog ledningen efter sju minuter genom Theo Almqvist assisterad av Olof Lagerlöf och Igor Dashevskyi. Laget gjorde 2–0 efter 15.07 när Filip Gustavsson fick träff framspelad av Mateusz Myszka och Linus Lövgren.

Alingsås reducerade dock till 2–1 genom Isac Nojonen tidigt i andra perioden av perioden.

Hisingen stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 2–1 till 5–1 på bara 4.59.

7.15 in i tredje perioden nätade Alingsås Isak Rosén framspelad av Isac Nojonen och Alvin Brockmark och reducerade. Men mer än så orkade Alingsås inte med. 14.28 in i perioden satte Noah Fredriksson pucken på nytt på pass av Hjalmar Kinnander och William Nordberg och ökade ledningen. Efter 15.13 slog Filip Gustavsson till återigen framspelad av Linus Lövgren och Isak Krans och ökade ledningen för Hisingen. 7–2-målet blev matchens sista.

Filip Gustavsson gjorde tre mål för Hisingen och ett målgivande pass.

Efter fem matcher har Hisingen nu 14 poäng och Alingsås har sex poäng.

Lagen möts på nytt i Nolhaga Ishall den 17 februari.

Lördag 17 januari spelar Hisingen borta mot Varberg 15.40 och Alingsås mot Grästorp hemma 14.20 i Nolhaga Ishall.

Hisingen–Alingsås 7–2 (2–0, 3–1, 2–1)

U20 Div 1 A syd vår herr, Tuve Ishall

Första perioden: 1–0 (7.53) Theo Almqvist (Olof Lagerlöf, Igor Dashevskyi), 2–0 (15.07) Filip Gustavsson (Mateusz Myszka, Linus Lövgren).

Andra perioden: 2–1 (21.02) Isac Nojonen (Isak Rosén, Leon Johansen), 3–1 (27.51) Joakim Tornberg (Isak Krans), 4–1 (28.16) Noah Fredriksson (Filip Gustavsson, Joakim Tornberg), 5–1 (32.50) Filip Gustavsson (Mateusz Myszka, Arvid Blackås).

Tredje perioden: 5–2 (47.15) Isak Rosén (Isac Nojonen, Alvin Brockmark), 6–2 (54.28) Noah Fredriksson (Hjalmar Kinnander, William Nordberg), 7–2 (55.13) Filip Gustavsson (Linus Lövgren, Isak Krans).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hisingen: 5-0-0

Alingsås: 2-0-3

Nästa match:

Hisingen: Varberg HK, borta, 17 januari 15.40

Alingsås: Grästorps IK, hemma, 17 januari 14.20