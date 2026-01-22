Formstarka Brooklyn Tigers HF U18 vann mot Haparanda

Brooklyn Tigers HF U18-seger med 6–3 mot Haparanda

Brooklyn Tigers HF U18 är svårslaget i U18 division 1 norra A fortsättning herr. Mot Haparanda på bortaplan i Norra Finans Arena på torsdagen blev det seger igen. Laget vann med 6–3 (0–1, 2–2, 4–0) och har nu fyra segrar i rad.

Marlo Järvenpää gav Haparanda ledningen efter 12.52 efter pass från Eetu Huttunen och Emil Ahola.

Linus Haara och Gustav Björk såg till att Brooklyn Tigers HF U18 vände till ledning med 1–2.

Akseli Keskimaunu och Julius Vähä gjorde att Haparanda vände till underläget till ledning med 3–2.

Brooklyn Tigers HF U18 vände på dock matchen när laget gjorde fyra raka mål och gick från 3–2 till 3–6 i tredje perioden. Därmed tog laget en säker seger.

Brooklyn Tigers HF U18:s Gustav Björk stod för tre poäng, varav ett mål.

När lagen möttes senast slutade det med seger för Brooklyn Tigers HF U18 med 10–2.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Brooklyn Tigers HF vunnit.

I nästa omgång har Haparanda Kalix U18 borta i Part Arena, torsdag 29 januari 19.30. Brooklyn Tigers HF U18 spelar hemma mot Kiruna IF U18 söndag 25 januari 15.00.

Haparanda–Brooklyn Tigers HF U18 3–6 (1–0, 2–2, 0–4)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Norra Finans Arena

Första perioden: 1–0 (12.52) Marlo Järvenpää (Eetu Huttunen, Emil Ahola).

Andra perioden: 1–1 (31.35) Linus Haara (Oscar Haara), 1–2 (33.35) Gustav Björk (Mattis Nylén), 2–2 (37.43) Julius Vähä (Väinö Alakokkare), 3–2 (38.08) Akseli Keskimaunu (Emil Ahola).

Tredje perioden: 3–3 (47.49) Vilmer Östberg (Oscar Haara), 3–4 (49.24) Elias Engman (Gustav Björk, Elias Gunnarfeldt), 3–5 (50.01) Linus Haara, 3–6 (55.08) Oskar Asserfelt (Gustav Björk).

