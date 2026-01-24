Formstarka Anaheim Ducks vann mot Seattle

Seger för Anaheim Ducks med 4–2 mot Seattle

Anaheim Ducks sjätte seger på de senaste sju matcherna

Chris Kreider matchvinnare för Anaheim Ducks

Segertåget fortsätter för Anaheim Ducks. Mot Seattle på bortaplan i Climate Pledge Arena på lördagen blev det seger igen. Laget vann med 4–2 (2–0, 1–1, 1–1) och har nu sex segrar i rad i NHL.

Seattle–Anaheim Ducks – mål för mål

Anaheim Ducks började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 1.02 slog Cutter Gauthier till efter förarbete av Jeffrey Truchon-Viel och Pavel Mintjukov. Laget gjorde 0–2 efter 15.24 när Ryan Poehling fick träff på passning från Ian Moore och Olen Zellweger.

Efter 1.55 i andra perioden reducerade Seattle till 1–2 genom Jared Mccann framspelad av Jordan Eberle och Matthew Beniers. Efter 4.00 i andra perioden slog Chris Kreider till framspelad av Cutter Gauthier och Jackson Lacombe och gjorde 1–3.

Jaden Schwartz reducerade för Seattle efter 1.54 in i tredje perioden på pass av Shane Wright och Kaapo Kakko. Men mer än så orkade Seattle inte med. Pavel Mintjukov stod för målet när Anaheim Ducks punkterade matchen med ett 2–4-mål med 1.12 kvar att spela efter pass från Mikael Granlund och Drew Helleson. 2–4-målet blev matchens sista.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Seattle Kraken vunnit.

Seattle tar sig an New Jersey i nästa match hemma söndag 25 januari 21.00. Anaheim Ducks möter Calgary borta måndag 26 januari 02.00.

Seattle–Anaheim Ducks 2–4 (0–2, 1–1, 1–1)

NHL, Climate Pledge Arena

Första perioden: 0–1 (1.02) Cutter Gauthier (Jeffrey Truchon-Viel, Pavel Mintjukov), 0–2 (15.24) Ryan Poehling (Ian Moore, Olen Zellweger).

Andra perioden: 1–2 (21.55) Jared Mccann (Jordan Eberle, Matthew Beniers), 1–3 (24.00) Chris Kreider (Cutter Gauthier, Jackson Lacombe).

Tredje perioden: 2–3 (41.54) Jaden Schwartz (Shane Wright, Kaapo Kakko), 2–4 (58.48) Pavel Mintjukov (Mikael Granlund, Drew Helleson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Seattle: 1-0-4

Anaheim Ducks: 5-0-0

Nästa match:

Seattle: New Jersey Devils, hemma, 25 januari 21.00

Anaheim Ducks: Calgary Flames, borta, 26 januari 02.00