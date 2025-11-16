Förlustsviten bruten för Viking HC J18 – efter 3–2 mot Åmåls SK J18
3–2 (0–2, 2–0, 0–0, 0–0, 1–0) efter straffar slutade matchen i U18 division 1 västra D herr mellan Viking HC J18 och gästande Åmåls SK J18. Det betyder att Viking HC J18 äntligen bröt sin svit med fem raka förluster.
Viking HC J18:s Didrik Davidsson tvåmålsskytt
Efter tio minuters spel gjorde Åmåls SK J18 0–1. Målet var Alvin Fredrikssons femte i U18 division 1 västra D herr.
Efter 19.05 gjorde laget 0–2 när Wilmer Broström slog till assisterad av Adam Fredriksson. Didrik Davidsson reducerade för Viking HC J18 tidigt i andra perioden.
Efter 13.27 i andra perioden nätade Didrik Davidsson återigen på pass av Alvin Gerke och Anton Ballester och kvitterade för Viking HC J18. Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning. I straffläggningen var det Viking HC J18 som avgjorde till 3–2. Den avgörande straffen stod Max Leinemar för.
Viking HC J18 har en seger och fyra förluster och 9–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Åmåls SK J18 har två vinster och tre förluster och 17–21 i målskillnad. Förlusten var Åmåls SK J18:s tredje uddamålsförlust.
När lagen möttes senast vann Viking HC med 5–1.
Åmåls SK J18 spelar hemma mot Grums IK 2 torsdag 27 november 19.30.
Viking HC J18–Åmåls SK J18 3–2 (0–2, 2–0, 0–0, 0–0, 1–0)
U18 division 1 västra D herr, Valhall
Första perioden: 0–1 (10.04) Alvin Fredriksson (Pontus Nilsson, Valter Nyström), 0–2 (19.05) Wilmer Broström (Adam Fredriksson).
Andra perioden: 1–2 (20.08) Didrik Davidsson, 2–2 (33.27) Didrik Davidsson (Alvin Gerke, Anton Ballester).
Straffar: 3–2 (65.00) Max Leinemar.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Viking HC J18: 1-0-4
Åmåls SK J18: 2-1-2
Nästa match:
Viking HC J18: Örebro HUF:2/Örebro HK:2, borta, 27 november
Åmåls SK J18: Grums IK:2, hemma, 27 november
