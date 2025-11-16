Förlustsviten bruten för Viking HC J18 – efter 3–2 mot Åmåls SK J18

Seger för Viking HC J18 med 3–2 efter straffar

Didrik Davidsson gjorde två mål för Viking HC J18

Max Leinemar matchvinnare för Viking HC J18

3–2 (0–2, 2–0, 0–0, 0–0, 1–0) efter straffar slutade matchen i U18 division 1 västra D herr mellan Viking HC J18 och gästande Åmåls SK J18. Det betyder att Viking HC J18 äntligen bröt sin svit med fem raka förluster.

Viking HC J18:s Didrik Davidsson tvåmålsskytt

Efter tio minuters spel gjorde Åmåls SK J18 0–1. Målet var Alvin Fredrikssons femte i U18 division 1 västra D herr.

Efter 19.05 gjorde laget 0–2 när Wilmer Broström slog till assisterad av Adam Fredriksson. Didrik Davidsson reducerade för Viking HC J18 tidigt i andra perioden.

Efter 13.27 i andra perioden nätade Didrik Davidsson återigen på pass av Alvin Gerke och Anton Ballester och kvitterade för Viking HC J18. Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning. I straffläggningen var det Viking HC J18 som avgjorde till 3–2. Den avgörande straffen stod Max Leinemar för.

Viking HC J18 har en seger och fyra förluster och 9–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Åmåls SK J18 har två vinster och tre förluster och 17–21 i målskillnad. Förlusten var Åmåls SK J18:s tredje uddamålsförlust.

När lagen möttes senast vann Viking HC med 5–1.

Åmåls SK J18 spelar hemma mot Grums IK 2 torsdag 27 november 19.30.

Viking HC J18–Åmåls SK J18 3–2 (0–2, 2–0, 0–0, 0–0, 1–0)

U18 division 1 västra D herr, Valhall

Första perioden: 0–1 (10.04) Alvin Fredriksson (Pontus Nilsson, Valter Nyström), 0–2 (19.05) Wilmer Broström (Adam Fredriksson).

Andra perioden: 1–2 (20.08) Didrik Davidsson, 2–2 (33.27) Didrik Davidsson (Alvin Gerke, Anton Ballester).

Straffar: 3–2 (65.00) Max Leinemar.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Viking HC J18: 1-0-4

Åmåls SK J18: 2-1-2

Nästa match:

Viking HC J18: Örebro HUF:2/Örebro HK:2, borta, 27 november

Åmåls SK J18: Grums IK:2, hemma, 27 november