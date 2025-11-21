Förlustsviten bruten för SSK – efter 2–1 mot Almtuna

2–1 (0–0, 0–1, 2–0) slutade matchen i hockeyallsvenskan mellan SSK och gästande Almtuna. Det betyder att SSK äntligen bröt sin svit med fyra raka förluster.

Måns Lindbäck slog till med bara 21 sekunder kvar av slutperioden och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Vimmerby nästa för SSK

Den första perioden slutade 0–0.

10.47 in i andra perioden gjorde Almtuna 1–0 genom William Proos på straff.

6.14 in i tredje perioden slog Arvid Costmar till på pass av William Wiå och Niklas Arell och kvitterade.

Laget avgjorde matchen med 21 sekunder kvar att spela genom Måns Lindbäck efter förarbete av Viktor Liljegren och Sebastian Dyk. Lindbäck fullbordade därmed SSK:s vändning.

Det här var SSK:s andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Almtunas tredje uddamålsförlust.

För Almtuna gör resultatet att man nu ligger på elfte plats i tabellen medan SSK är på 13:e plats.

Onsdag 26 november 19.00 möter SSK Vimmerby hemma i Scaniarinken medan Almtuna spelar hemma mot Bik Karlskoga.

SSK–Almtuna 2–1 (0–0, 0–1, 2–0)

Hockeyallsvenskan, Scaniarinken

Andra perioden: 0–1 (30.47) William Proos.

Tredje perioden: 1–1 (46.14) Arvid Costmar (William Wiå, Niklas Arell), 2–1 (59.39) Måns Lindbäck (Viktor Liljegren, Sebastian Dyk).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SSK: 1-0-4

Almtuna: 3-0-2

Nästa match:

SSK: Vimmerby HC, hemma, 26 november

Almtuna: BIK Karlskoga, hemma, 26 november