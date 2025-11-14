Förlustsviten bruten för Nashville – efter 2–1 mot Pittsburgh

Nashville vann med 2–1 efter förlängning

Steven Stamkos avgjorde för Nashville

Tredje förlusten i följd för Pittsburgh

2–1 (0–0, 0–1, 1–0, 1–0) efter förlängning slutade matchen i NHL mellan Nashville och gästande Pittsburgh. Det betyder att Nashville äntligen bröt sin svit med fem raka förluster.

Segermålet för Nashville stod Steven Stamkos för efter bara 44 sekunder i förlängningen.

Pittsburgh nästa för Nashville

Första perioden blev mållös. Pittsburgh gjorde 0–1 efter 34 minuters spel. Nashville kvitterade till 1–1 med 1.10 kvar att spela genom Filip Forsberg. Stor matchhjälte för Nashville 44 sekunder in i förlängningen blev Steven Stamkos med det avgörande målet i förlängningen.

Båda lagen har nu en seger och fyra förluster på de senaste fem matcherna, Nashville med 12–18 och Pittsburgh med 12–14 i målskillnad. Det här var Nashvilles fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Pittsburghs sjunde uddamålsförlust.

Nashville ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen medan Pittsburgh är på tredje plats.

Lagen möts igen i Ericsson Globe, söndag 16 november 15.00.

Nashville–Pittsburgh 2–1 (0–0, 0–1, 1–0, 1–0)

NHL, Ericsson Globe

Andra perioden: (Matt Dumba).

Tredje perioden: 1–1 (58.50) Filip Forsberg.

Förlängning: 2–1 (60.44) Steven Stamkos (Brady Skjei).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nashville: 1-1-3

Pittsburgh: 1-2-2

Nästa match:

Nashville: Pittsburgh Penguins, borta, 16 november

Pittsburgh: Nashville Predators, hemma, 16 november