Förlustsviten bruten för Kungälv – efter 4–2 mot Huddinge

Kungälvs Oliver Marcusson tvåmålsskytt

4–2 (0–0, 0–1, 4–1) slutade matchen i hockeyettan södra mellan Kungälv och gästande Huddinge. Det betyder att Kungälv äntligen bröt sin svit med sju raka förluster.

– Otroligt skönt att vinna en sådan här måstematch, vi börjar lite trevande och hamnar i underläge men vi tar oss samman och visar en härlig lagmoral när kapten Marcusson kliver in och visar vägen med två baljor så nu gäller det att fortsätta med samma goa energi och ta tre nya poäng mot Mörrum nästa hemmamatch. Och då hoppas jag att vi fyller hallen, kommenterade Kungälvs assisterande tränare Christian Rajasalo.

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

12.22 in i andra perioden gjorde Huddinge 1–0 genom Hampus Nilsson framspelad av Johan Franzén.

Kungälv hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.10 genom Eric Österman och gick upp till 3–1 innan Huddinge svarade.

Segern skrevs till slut till 4–2 för Kungälv.

I tabellen innebär det här att Kungälv nu ligger på 13:e plats i tabellen. Huddinge är på elfte plats. Huddinge var på 18:e plats i tabellen för 29 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagens första möte för säsongen vann Huddinge med 4–3 efter att matchen gått till förlängning .

Fredag 9 januari 19.00 spelar Kungälv hemma mot Mörrum. Huddinge möter Borås borta i Borås Ishall lördag 10 januari 17.00.

Hockeyettan södra, Oasen

Andra perioden: 0–1 (32.22) Hampus Nilsson (Johan Franzén).

Tredje perioden: 1–1 (41.10) Eric Österman (Melker Öberg), 2–1 (45.11) Oliver Marcusson (Linus Jonasson, Max Österman), 3–1 (49.29) Oliver Marcusson (Linus Jonasson, William Jacobson), 3–2 (55.25) Daniel Liiv (Hampus Nilsson, Lukas Dahlbeck), 4–2 (59.08) Hannes Asp.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kungälv: 1-2-2

Huddinge: 3-0-2

Nästa match:

Kungälv: Mörrum GoIS IK, hemma, 9 januari 19.00

Huddinge: Borås HC, borta, 10 januari 17.00