Förlustsviten bruten för Järnbrotts HK – efter 6–4 mot Hovås

Järnbrotts HK segrade – 6–4 mot Hovås

Järnbrotts HK:s Elmer Vetter tvåmålsskytt

Oscar Håkansson matchvinnare för Järnbrotts HK

4–6 (2–1, 1–5, 1–0) slutade matchen i U20 Div 1 A syd vår herr mellan Hovås och gästande Järnbrotts HK. Det betyder att Järnbrotts HK äntligen bröt sin svit med fyra raka förluster.

I och med detta har Hovås fyra förluster i rad.

Elmer Vetter gjorde två mål för Järnbrotts HK

Järnbrotts HK tog ledningen i första perioden genom Johan Östberg.

Erik Hammarström och Oliver Pettersson låg sen bakom vändningen till 2–1 för Hovås.

Järnbrotts HK hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 2–2 efter 5.11 genom Lucas Andreasson och gick upp till 2–4 innan Hovås svarade.

Innan perioden var över hade Järnbrotts HK ryckt åt sig ledningen med 6–3.

4.31 in i tredje perioden fick Philip Hamilton utdelning framspelad av Carl Virdung Borén och reducerade. Men mer än så orkade Hovås inte med.

Järnbrotts HK:s Elmer Vetter stod för tre poäng, varav två mål, Lucas Andreasson gjorde ett mål och två assist och Philip Falk gjorde ett mål och spelade fram till två mål. Lucas Forsmark hade tre assists för Hovås och Erik Hammarström gjorde två mål och totalt tre poäng.

Båda lagen har nu en vinst och fyra förluster på de senaste fem matcherna, Hovås med 17–30 och Järnbrotts HK med 18–28 i målskillnad.

För Hovås gör resultatet att laget nu ligger på sjunde plats i tabellen medan Järnbrotts HK är på sjätte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Hovås HC vunnit.

I nästa omgång har Hovås Rönnäng borta i Tjörns Ishall, lördag 17 januari 17.30. Järnbrotts HK spelar hemma mot Lerum fredag 16 januari 19.45.

Hovås–Järnbrotts HK 4–6 (2–1, 1–5, 1–0)

U20 Div 1 A syd vår herr, Askims Ishall

Första perioden: 0–1 (7.31) Johan Östberg (Lucas Andreasson, Elmer Vetter), 1–1 (9.19) Oliver Pettersson (Lucas Forsmark, Erik Hammarström), 2–1 (15.04) Erik Hammarström (Lucas Forsmark).

Andra perioden: 2–2 (25.11) Lucas Andreasson (Maximilian Krantz Högström, John Magnusson), 2–3 (26.27) Philip Falk (Charlie Möllberg), 2–4 (29.04) Elmer Vetter (Philip Falk, Johan Östberg), 3–4 (35.51) Erik Hammarström (Lucas Forsmark, Erik Granelli), 3–5 (37.34) Oscar Håkansson (Philip Falk, Joel Tandrup), 3–6 (38.14) Elmer Vetter (Lucas Andreasson).

Tredje perioden: 4–6 (44.31) Philip Hamilton (Carl Virdung Borén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hovås: 1-0-4

Järnbrotts HK: 1-1-3

Nästa match:

Hovås: Rönnängs IK, borta, 17 januari 17.30

Järnbrotts HK: Lerums BK, hemma, 16 januari 19.45