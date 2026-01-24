Förlustsviten bruten för Halmstad HF – efter 5–4 mot Kungälv

5–4 (0–0, 2–1, 3–3) slutade matchen i U20 region syd vår mellan Halmstad HF och gästande Kungälv. Det betyder att Halmstad HF äntligen bröt sin svit med fyra raka förluster.

– I really like our attitude as a team today. I feel we had good speed and moved our feet well and when we do that we are a hard team to play against. The result was closer than it should be but we can look over a few things during the week and get read for Borås at home next week, kommenterade Halmstad HF:s huvudtränare Matthew Bliss.

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

Efter 12.12 i andra perioden gjorde Halmstad HF 1–0 genom Hugo Jonasson.

Kungälv kvitterade till 1–1 genom Theo Blomnell med 4.32 kvar att spela av perioden.

Halmstad HF gjorde 2–1 genom Affe Rapp efter 18.17.

Halmstad HF stod därefter för tre raka mål i början av tredje perioden när laget gick från 2–1 till 5–1 på bara 3.28.

Jacob Ekberg, Wilhelm Sjöberg och Theo Algerin reducerade tre gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 5–4 kom inte Kungälv.

Kungälvs Wilhelm Sjöberg stod för tre poäng, varav ett mål och Carl Ståhl hade tre assists. Mille Svensson hade tre assists för Halmstad HF.

Halmstad HF har en seger och fyra förluster och 16–27 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Kungälv har två vinster och tre förluster och 16–18 i målskillnad.

Halmstad HF har haft en tuff start på serien och har bara tre poäng efter fem spelade matcher. Kungälv har sju poäng.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Lördag 31 januari spelar Halmstad HF hemma mot Borås 15.40 och Kungälv mot Olofström borta 14.00 i Stålhallen.

Halmstad HF–Kungälv 5–4 (0–0, 2–1, 3–3)

U20 region syd vår, Halmstad Arena

Andra perioden: 1–0 (32.12) Hugo Jonasson (Sixten Karlsson, Oliver Borg), 1–1 (35.28) Theo Blomnell (Tobias Gustafsson, Carl Von Braun), 2–1 (38.17) Affe Rapp (Elton Lindeborg, Mille Svensson).

Tredje perioden: 3–1 (43.29) Bror Gullberg (Mille Svensson, Matheo Rix), 4–1 (44.37) Elton Lindeborg (Mille Svensson, Carl Sjulander), 5–1 (46.57) Sixten Karlsson (Hugo Jonasson, Julius Roth), 5–2 (47.39) Jacob Ekberg (Wilhelm Sjöberg, Carl Ståhl), 5–3 (55.51) Wilhelm Sjöberg (Carl Ståhl, Jacob Ekberg), 5–4 (57.09) Theo Algerin (Wilhelm Sjöberg, Carl Ståhl).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Halmstad HF: 1-0-4

Kungälv: 2-1-2

Nästa match:

Halmstad HF: Borås HC, hemma, 31 januari 15.40

Kungälv: Olofströms IK, borta, 31 januari 14.00