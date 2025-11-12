Förlustsviten bruten för Forshaga – efter 4–1 mot Nor IK U23/Solstad HC

Seger för Forshaga med 4–1 mot Nor IK U23/Solstad HC

Erik Lott Petersén matchvinnare för Forshaga

Tredje raka förlusten för Nor IK U23/Solstad HC

4–1 (0–0, 0–0, 4–1) slutade matchen i U20 Div 1 västra B herr mellan Forshaga och gästande Nor IK U23/Solstad HC. Det betyder att Forshaga äntligen bröt sin svit med fem raka förluster.

Kumla nästa för Forshaga

Det gjordes inga mål under matchens första eller andra period.

Forshaga var starkast i tredje perioden som laget vann klart och matchen med 4–1.

Forshaga stannar därmed på elfte och sista plats och Nor IK U23/Solstad HC på nionde plats, i tabellen.

Lagen spelar mot varandra igen den 4 februari i Norvalla Ishall.

Lördag 15 november spelar Forshaga borta mot Kumla 14.30 och Nor IK U23/Solstad HC mot Kils AIK U20 hemma 12.00 i Norvalla Ishall.

Forshaga–Nor IK U23/Solstad HC 4–1 (0–0, 0–0, 4–1)

U20 Div 1 västra B herr, Ängevi Ishall

Tredje perioden: 1–0 (41.02) David Thonander Ejendahl (Karl Elvin, Ludwig Jörmar Malmeros), 2–0 (51.54) Erik Lott Petersén (Casper Gustafsson), 3–0 (53.34) Alexander Eriksson, 4–0 (55.21) Elis Thorn (David Thonander Ejendahl, Karl Elvin), 4–1 (58.11) Melvin Westberg (William Werner, Karl Nermo).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Forshaga: 1-0-4

Nor IK U23/Solstad HC: 1-0-4

Nästa match:

Forshaga: Kumla HC Black Bulls, borta, 15 november

Nor IK U23/Solstad HC: Kils AIK IK U23, hemma, 15 november