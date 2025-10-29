Förlängningsseger för Västerås mot SSK

Seger för Västerås med 5–4 efter förlängning

Västerås Konstantin Komarek tvåmålsskytt

Tredje raka segern för Västerås

Västerås väg till seger mot SSK hemma i hockeyallsvenskan blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 5–4 (1–1, 2–1, 1–2, 1–0) och ta bonuspoängen. Konstantin Komarek spelade en avgörande roll för Västerås med det vinnande målet i förlängningen.

Konstantin Komarek gjorde två mål för Västerås

Första perioden var jämn. SSK inledde bäst och tog ledningen genom William Wiå efter 5.39, men Västerås kvitterade genom Oscar Lawner efter 16.15. SSK gjorde 1–2 genom Daniel Norbe efter 7.47 i andra perioden.

Konstantin Komarek och Max Karlsson såg till att Västerås vände till ledning med 3–2. Västerås utökade ledningen genom Patrick Guay efter 6.35 i tredje perioden.

SSK reducerade och kvitterade till 4–4 genom William Wiå och Patrik Zackrisson med knappt två minuter kvar att spela. Det sista målet kom med 1.38 kvar att spela. Stor matchhjälte för Västerås blev Konstantin Komarek som 3.02 in i förlängningen satte det avgörande 5–4-målet.

Patrik Zackrisson gjorde ett mål för SSK och två assist och William Wiå stod för tre poäng, varav två mål. Konstantin Komarek gjorde två mål och totalt tre poäng för Västerås.

Det här var Västerås fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också SSK:s tredje uddamålsförlust.

Nästa motstånd för Västerås är Modo Hockey. SSK tar sig an Oskarshamn borta. Båda matcherna spelas fredag 31 oktober 19.00.

Västerås–SSK 5–4 (1–1, 2–1, 1–2, 1–0)

Hockeyallsvenskan, ABB Arena Nord

Första perioden: 0–1 (5.39) William Wiå, 1–1 (16.15) Oscar Lawner (Veikko Loimaranta, Konstantin Komarek).

Andra perioden: 1–2 (27.47) Daniel Norbe (Patrik Zackrisson), 2–2 (28.57) Konstantin Komarek (Karl Annborn, Veikko Loimaranta), 3–2 (33.45) Max Karlsson (Hugo Lejon, Karl Annborn).

Tredje perioden: 4–2 (46.35) Patrick Guay (Svante Sjödin, Olle Norberg), 4–3 (53.11) William Wiå (Daniel Norbe, Patrik Zackrisson), 4–4 (58.22) Patrik Zackrisson (Adam Hesselvall, William Wiå).

Förlängning: 5–4 (63.02) Konstantin Komarek (Jimmie Jansson, Oskar Kvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Västerås: 3-0-2

SSK: 1-2-2

Nästa match:

Västerås: Modo Hockey, borta, 31 oktober

SSK: IK Oskarshamn, borta, 31 oktober