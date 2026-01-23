Förlängningsseger för Tumba mot Hammarby J20

Tumba vann med 6–5 efter förlängning

Tumbas femte seger på de senaste sex matcherna

Adam Gellerstedt tvåmålsskytt för Tumba

Matchen mellan hemmalaget Tumba och gästande Hammarby J20 i U20 allettan östra var lika efter full tid. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 6–5 (2–1, 3–2, 0–2, 1–0). Max Karell Söderman gjorde det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Tumba.

Segern var Tumbas femte på de senaste sex matcherna.

Tumbas Adam Gellerstedt tvåmålsskytt

Tumba startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Gustav Wormbs och Levi Brandstetter innan Hammarby J20 svarade och gjorde 2–1 genom Emil Champ Larsson.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 5–3.

Hammarby J20 reducerade igen efter 4.40 i tredje perioden genom Alexander Roose framspelad av Emil Champ Larsson och David Wiå. 6.09 in i tredje perioden satte Emil Champ Larsson pucken återigen på pass av David Wiå och Alexander Roose och kvitterade.

Stor matchhjälte för Tumba 3.53 in i förlängningen blev Max Karell Söderman med det avgörande förlängningsmålet.

Hammarby J20:s Emil Champ Larsson stod för fem poäng, varav två mål, David Wiå gjorde två mål och spelade dessutom fram till två mål och Alexander Roose gjorde ett mål och två assist. Felix Källström hade tre assists för Tumba, William Bäck gjorde ett mål och totalt tre poäng och Adam Gellerstedt gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

För tabellens utseende betyder det här att Tumba ligger på fjärde plats medan Hammarby J20 har femteplatsen. Noteras kan att Tumba sedan den 4 januari har avancerat fyra placeringar i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Hammarby med 6–5 efter straffar.

Nästa gång lagen spelar i serien är måndag 26 januari. Då möter Tumba Haninge Anchors i Ishuset 19.40. Hammarby J20 tar sig an Vallentuna hemma 19.45.

Tumba–Hammarby J20 6–5 (2–1, 3–2, 0–2, 1–0)

U20 allettan östra, Ishuset

Första perioden: 1–0 (5.09) Gustav Wormbs (Max Karell Söderman, William Bäck), 2–0 (9.53) Levi Brandstetter (Cosmo Tiringer, William Bäck), 2–1 (18.11) Emil Champ Larsson.

Andra perioden: 3–1 (23.11) Adam Gellerstedt (Acke Kajova), 4–1 (30.31) William Bäck (Adam Gellerstedt, Felix Källström), 4–2 (32.27) David Wiå (Emil Champ Larsson, Axel Isén), 5–2 (33.45) Adam Gellerstedt (Felix Källström, Pelle Bäckström), 5–3 (34.14) David Wiå (Emil Champ Larsson, Alexander Roose).

Tredje perioden: 5–4 (44.40) Alexander Roose (Emil Champ Larsson, David Wiå), 5–5 (46.09) Emil Champ Larsson (David Wiå, Alexander Roose).

Förlängning: 6–5 (63.53) Max Karell Söderman (Felix Källström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tumba: 4-0-1

Hammarby J20: 2-1-2

Nästa match:

Tumba: Haninge Anchors HC, hemma, 26 januari 19.40

Hammarby J20: Vallentuna Hockey, hemma, 26 januari 19.45