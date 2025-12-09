Förlängningsseger för Trångsunds IF U18 mot Värmdö HC 2

Trångsunds IF U18 vann med 5–4 efter förlängning

Roy Höglin avgjorde för Trångsunds IF U18

Tredje förlusten i rad för Värmdö HC 2

Matchen mellan Värmdö HC 2 och Trångsunds IF U18 i U18 Div 1 östra B herr slutade lika efter full tid. Först i förlängningen kunde Trångsunds IF U18 avgöra till 5–4 (3–0, 1–1, 0–3, 1–0). Roy Höglin gjorde det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Trångsunds IF U18.

Spånga IS U18 nästa för Trångsunds IF U18

Trångsunds IF U18 stod för tre raka mål i början av första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 5.58.

Värmdö HC 2 reducerade till 1–3 redan efter efter 3.58 i andra perioden genom Elias Fält på passning från Sverre Eklinder och Lukas Ohlson Söderlind.

Efter 17.16 i andra perioden nätade Oscar Sandberg återigen framspelad av Eric Sjörén och Theodor Bergström och gjorde 1–4.

Värmdö HC 2 reducerade och kvitterade till 4–4 med knappt två minuter kvar att spela. Det sista målet kom med 1.39 kvar att spela.

Stor matchhjälte för Trångsunds IF U18 2.50 in i förlängningen blev Roy Höglin med det avgörande 5–4-målet.

Trångsunds IF U18:s Roy Höglin stod för tre poäng, varav två mål och Eric Sjörén hade tre assists. Sverre Eklinder gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för Värmdö HC 2.

Resultatet innebär att Värmdö HC 2 ligger kvar på sjätte plats och Trångsunds IF U18 på fjärde plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Trångsunds IF med 5–2.

Värmdö HC 2–Trångsunds IF U18 4–5 (0–3, 1–1, 3–0, 0–1)

U18 Div 1 östra B herr, Ekhallen

Första perioden: 0–1 (2.34) Roy Höglin (Theodor Bergström, Eric Sjörén), 0–2 (3.09) Sebastian Tillgren, 0–3 (8.32) Oscar Sandberg (Roy Höglin, Vincent Stenman).

Andra perioden: 1–3 (23.58) Elias Fält (Sverre Eklinder, Lukas Ohlson Söderlind), 1–4 (37.16) Oscar Sandberg (Eric Sjörén, Theodor Bergström).

Tredje perioden: 2–4 (47.44) Sverre Eklinder (Elliot Gyllner), 3–4 (50.18) Viggo Wahlström, 4–4 (58.21) David Alami Merrouni (Sverre Eklinder, Elias Fält).

Förlängning: 4–5 (62.50) Roy Höglin (Eric Sjörén, Mio Mårtendal).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Värmdö HC 2: 1-3-1

Trångsunds IF U18: 2-0-3

Nästa match:

Trångsunds IF U18: Spånga IS IK, hemma, 11 december 20.00