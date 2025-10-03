Förlängningsseger för Nässjö mot Dalen

Nässjö vann med 4–3 efter förlängning

Albin Liljengren gjorde två mål för Nässjö

Dalen nu sjätte, Nässjö på tredje plats

Matchen mellan Dalen och Nässjö i U20 division 1 C syd herr slutade oavgjort efter full tid. Först i förlängningen kunde Nässjö avgöra till 4–3 (0–3, 1–0, 2–0, 1–0). Albin Liljengren spelade en avgörande roll för Nässjö med det vinnande målet i förlängningen.

Albin Liljengren med två mål för Nässjö

Dalen stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0. Efter 8.26 i andra perioden slog Hugo Ivarsson till på pass av Wilmer Bellander och Viggo Svärd Sandelius och reducerade åt Nässjö. Nässjö reducerade och kvitterade till 3–3 genom Albin Liljengren och Jesper Holmström i början av tredje perioden i tredje perioden. Stor matchhjälte för Nässjö 2.52 in i förlängningen blev Albin Liljengren med det avgörande förlängningsmålet.

Nässjös Albin Liljengren stod för tre poäng, varav två mål.

Dalen har nu fyra poäng och Nässjö har sex poäng när båda lagen har spelat fyra matcher.

Lagen möts på nytt i Höglandsrinken den 8 november.

Lördag 11 oktober möter Dalen Guts/Valdemarsvik hemma 12.30 och Nässjö möter Mighty Ravens hemma 14.00.

Dalen–Nässjö 3–4 (3–0, 0–1, 0–2, 0–1)

U20 division 1 C syd herr, Smedjehov

Första perioden: 1–0 (2.18) Olle Almqvist (Elliot Wilbertsson, Beppe Smithberger), 2–0 (14.22) Jim Mackenhauer (Leo Serup), 3–0 (19.55) Max Ekström (Julius Lilja).

Andra perioden: 3–1 (28.26) Hugo Ivarsson (Wilmer Bellander, Viggo Svärd Sandelius).

Tredje perioden: 3–2 (45.28) Albin Liljengren (Viggo Svärd Sandelius), 3–3 (50.07) Jesper Holmström (Albin Liljengren, Viktor Svanberg).

Förlängning: 3–4 (62.52) Albin Liljengren.

Nästa match:

Dalen: IK Guts/Valdemarsviks IF, hemma, 11 oktober

Nässjö: Linköpings Mighty Ravens, hemma, 11 oktober