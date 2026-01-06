Förlängningsseger för IFK Arboga J18 mot Hudiksvall

Matchen mellan IFK Arboga J18 och Hudiksvall i U18 regional väst fortsättning vår herr slutade oavgjort efter full tid. Först i förlängningen kunde IFK Arboga J18 avgöra till 3–2 (0–0, 2–1, 0–1, 1–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev Melker Juhlin Ulvhag som gjorde det avgörande målet.

Den första perioden slutade mållös.

Efter 6.54 i andra perioden gjorde IFK Arboga J18 1–0 genom Billy Lindqvist.

Hudiksvall kvitterade till 1–1 genom Axel Norin efter 11.15 av perioden.

IFK Arboga J18 gjorde 2–1 genom Tristan Thy efter 12.03.

Hudiksvall kvitterade till 2–2 med 1.31 kvar att spela genom Tobin Edén assisterad av Viktor Holmberg och Dante Fantenberg.

I förlängningen tog det 2.52 innan IFK Arboga J18 avgjorde till 3–2. Matchvinnare för hemmalaget blev Melker Juhlin Ulvhag.

Den 8 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Holmen Center.

I nästa match, torsdag 8 januari möter IFK Arboga J18 Borlänge borta i Borlänge Ishall 19.00 medan Hudiksvall spelar hemma mot Valbo J18 19.30.

IFK Arboga J18–Hudiksvall 3–2 (0–0, 2–1, 0–1, 1–0)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Gyllene Balken Arena

Andra perioden: 1–0 (26.54) Billy Lindqvist, 1–1 (31.15) Axel Norin (Dante Fantenberg, Viktor Holmberg), 2–1 (32.03) Tristan Thy (Hugo Rosenstam, Melker Juhlin Ulvhag).

Tredje perioden: 2–2 (58.29) Tobin Edén (Viktor Holmberg, Dante Fantenberg).

Förlängning: 3–2 (62.52) Melker Juhlin Ulvhag.

Nästa match:

IFK Arboga J18: Borlänge HF, borta, 8 januari 19.00

Hudiksvall: Valbo HC, hemma, 8 januari 19.30