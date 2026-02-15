Förlängningsseger för Djurgården mot Mora

Djurgården vann med 2–1 efter förlängning

Djurgårdens sjätte seger på de senaste sju matcherna

Hampus Zirath matchvinnare för Djurgården

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Djurgården avgöra den jämna matchen borta mot Mora i U20 nationell norra. Slutresultatet blev 1–2 (1–1, 0–0, 0–0, 0–1). Matchhjälte blev Hampus Zirath, som gjorde det avgörande målet 53 sekunder in i förlängningen.

Djurgården hade förlorat de senaste fyra mötena mot Mora inför dagens möte.

Segern var Djurgårdens sjätte på de senaste sju matcherna.

Björklöven nästa för Djurgården

Djurgården tog ledningen efter 8.37 genom Fred Nord efter pass från Vilton Ferdfelt och Hugo Lindell. Mora kvitterade till 1–1 efter 10.41 när Olle Carlsson fick träff efter förarbete från Colin Wetterberg och Romeo Edvardsen Sörensen.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

I förlängningen tog det 53 sekunder innan Djurgården avgjorde till 2–1. Matchvinnare för bortalaget blev Hampus Zirath, på pass av Isak Jakobsson.

Resultatet innebär att Mora ligger kvar på andra plats och Djurgården på fjärde plats i tabellen.

Det här var fjärde mötet mellan Mora och Djurgården den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Mora vunnit.

Mora tar sig an Luleå i nästa match borta lördag 21 februari 12.00. Djurgården möter samma dag 17.00 Björklöven hemma.

Mora–Djurgården 1–2 (1–1, 0–0, 0–0, 0–1)

U20 nationell norra, Wibe Arena

Första perioden: 0–1 (8.37) Fred Nord (Vilton Ferdfelt, Hugo Lindell), 1–1 (10.41) Olle Carlsson (Colin Wetterberg, Romeo Edvardsen Sörensen).

Förlängning: 1–2 (60.53) Hampus Zirath (Isak Jakobsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 1-1-3

Djurgården: 4-0-1

Nästa match:

Mora: Luleå HF, borta, 21 februari 12.00

Djurgården: IF Björklöven, hemma, 21 februari 17.00