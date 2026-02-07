Förlängningsseger för BIK Karlskoga J18 mot Viking

BIK Karlskoga J18 vann med 4–3 efter förlängning

Jack Ericson matchvinnare för BIK Karlskoga J18

Andra raka segern för BIK Karlskoga J18

Matchen mellan BIK Karlskoga J18 och Viking i U20 Div 1 västra B herr slutade lika efter full tid. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 4–3 (0–1, 2–2, 1–0, 1–0). Jack Ericson stod för det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för BIK Karlskoga J18.

BIK Karlskoga J18–Viking – mål för mål

Filip Olsson gav Viking ledningen efter nio minuter efter pass från Edvin Brokvist och Emil Höglund.

BIK Karlskoga J18 kvitterade till 1–1 genom Jack Ericson i början av andra perioden i andra perioden.

Viking gjorde dock två mål och gick från 1–1 till 1–3, målen av Herman Olsson och Hugo Johannesson.

BIK Karlskoga J18 reducerade dock till 2–3 genom Joel Bervenståhl med 2.51 kvar att spela av perioden.

9.31 in i tredje perioden satte Joel Bervenståhl pucken återigen framspelad av Lucas Weman och kvitterade.

I förlängningen tog det 4.11 innan BIK Karlskoga J18 också avgjorde till 4–3. Matchvinnare för hemmalaget blev Jack Ericson.

När lagen senast möttes vann BIK Karlskoga 2 med 4–3.

I nästa omgång har BIK Karlskoga J18 Kumla borta i Ica Maxi Arena, torsdag 12 februari 19.00. Viking spelar hemma mot Hammarö J20 lördag 21 februari 14.00.

BIK Karlskoga J18–Viking 4–3 (0–1, 2–2, 1–0, 1–0)

U20 Div 1 västra B herr, Nobelhallen

Första perioden: 0–1 (9.49) Filip Olsson (Edvin Brokvist, Emil Höglund).

Andra perioden: 1–1 (21.13) Jack Ericson (Felix Erngren, Lukas Björkblom), 1–2 (28.14) Herman Olsson (Edvin Brokvist), 1–3 (33.21) Hugo Johannesson (Oliver Liljeson), 2–3 (37.09) Joel Bervenståhl (Rasmus Lundgren).

Tredje perioden: 3–3 (49.31) Joel Bervenståhl (Lucas Weman).

Förlängning: 4–3 (64.11) Jack Ericson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

BIK Karlskoga J18: 3-0-2

Viking: 2-1-2

Nästa match:

BIK Karlskoga J18: Kumla HC Black Bulls, borta, 12 februari 19.00

Viking: Hammarö HC, hemma, 21 februari 14.00