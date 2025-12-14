Floridas starka svit mot Dallas fortsätter

Seger för Florida med 4–0 mot Dallas

Floridas fjärde seger på de senaste fem matcherna

Brad Marchand med två mål för Florida

Florida har haft det lätt mot Dallas i NHL. Och på söndagen vann Florida på nytt – den här gången med 4–0 (0–0, 3–0, 1–0) borta i American Airlines Center. Det var Floridas sjätte raka seger mot Dallas.

Segern var Floridas fjärde på de senaste fem matcherna.

Anton Lundell matchvinnare för Florida

Den första perioden slutade mållös.

Florida stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 0–3.

Efter 17.21 i tredje perioden gjorde Brad Marchand också 0–4 framspelad av Anton Lundell.

När lagen senast möttes vann Florida Panthers med 4–3 efter avgörande på straffar.

Dallas tar sig an Los Angeles i nästa match hemma tisdag 16 december 02.00. Florida möter samma dag 01.00 Tampa Bay borta.

Dallas–Florida 0–4 (0–0, 0–3, 0–1)

NHL, American Airlines Center

Andra perioden: 0–1 (20.19) Anton Lundell, 0–2 (25.45) Sam Bennett (Carter Verhaeghe), 0–3 (39.45) Brad Marchand.

Tredje perioden: 0–4 (57.21) Brad Marchand (Anton Lundell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dallas: 3-0-2

Florida: 4-0-1

Nästa match:

Dallas: Los Angeles Kings, hemma, 16 december 02.00

Florida: Tampa Bay Lightning, borta, 16 december 01.00