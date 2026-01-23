Florida avgjorde i straffläggningen borta mot Winnipeg

Florida segrade – 2–1 efter straffar

Anton Lundell matchvinnare för Florida

Cole Perfetti gjorde målet för Winnipeg

Det blev en riktigt tajt match när Winnipeg tog emot Florida i NHL. Matchen avgjordes först efter straffar där bortalaget var starkast. Slutresultatet blev 1–2 (0–0, 0–1, 1–0, 0–0, 0–1). Anton Lundell blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Winnipeg–Florida – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

Det var först 18.49 in i andra perioden som Florida tog ledningen genom Sam Bennett efter förarbete av Matthew Tkachuk.

5.24 in i tredje perioden nätade Winnipegs Cole Perfetti på pass av Jonathan Toews och kvitterade.

Floridas Anton Lundell satte den avgörande straffen för gästerna.

Winnipeg har två vinster och tre förluster och 13–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Florida har tre vinster och två förluster och 13–19 i målskillnad.

Den 31 januari möts lagen återigen, då i Amerant Bank Arena.

Winnipeg tar sig an Detroit i nästa match hemma söndag 25 januari 01.00. Florida möter samma dag 03.00 Minnesota borta.

Winnipeg–Florida 1–2 (0–0, 0–1, 1–0, 0–0, 0–1)

NHL, Canada Life Centre

Andra perioden: 0–1 (38.49) Sam Bennett (Matthew Tkachuk).

Tredje perioden: 1–1 (45.24) Cole Perfetti (Jonathan Toews).

Straffar: 1–2 (65.00) Anton Lundell.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Winnipeg: 2-2-1

Florida: 3-0-2

Nästa match:

Winnipeg: Detroit Red Wings, hemma, 25 januari 01.00

Florida: Minnesota Wild, borta, 25 januari 03.00