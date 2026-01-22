Flemingsbergs fina svit mot Sollentuna fortsätter

Flemingsberg vann med 2–1 mot Sollentuna

Oliver Fredin avgjorde för Flemingsberg

Tredje raka segern för Flemingsberg

Sex raka segrar hade Flemingsberg mot just Sollentuna i U18 regional öst fortsättning vår inför torsdagens match. Och på torsdagen segrade Flemingsberg på nytt – den här gången med 2–1 (1–0, 1–1, 0–0) hemma i Visättra Ishall.

Flemingsberg–Sollentuna – mål för mål

Flemingsberg tog ledningen efter 15.21 genom Joakim Dahl.

Efter 7.04 i andra perioden slog Oliver Fredin till och gjorde 2–0. Sollentunas Filip Olsson gjorde 2–1 efter 17.10 framspelad av Nikolaj Alkas Alias och Ondrej Charvat.

I tredje perioden höll Flemingsberg i sin 2–1-ledning och vann.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Flemingsbergs IK vunnit.

Flemingsberg tar sig an Tumba i nästa match borta söndag 25 januari 16.00. Sollentuna möter samma dag 14.15 SDE hemma.

Flemingsberg–Sollentuna 2–1 (1–0, 1–1, 0–0)

U18 regional öst fortsättning vår, Visättra Ishall

Första perioden: 1–0 (15.21) Joakim Dahl.

Andra perioden: 2–0 (27.04) Oliver Fredin, 2–1 (37.10) Filip Olsson (Nikolaj Alkas Alias, Ondrej Charvat).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Flemingsberg: 3-2-0

Sollentuna: 0-2-3

Nästa match:

Flemingsberg: IFK Tumba IK, borta, 25 januari 16.00

Sollentuna: SDE HF, hemma, 25 januari 14.15