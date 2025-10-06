Flemingsberg vann efter förlängning mot IK Göta

Flemingsberg segrade – 2–1 efter förlängning

Flemingsbergs femte seger på de senaste sex matcherna

Melvin Kreibom avgjorde för Flemingsberg

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Flemingsberg avgöra den jämna matchen hemma mot IK Göta i U20 region öst herr. Slutresultatet blev 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 1–0). Melvin Kreibom gjorde det avgörande målet i förlängningen och blev matchhjälte för Flemingsberg.

Segern var Flemingsbergs femte på de senaste sex matcherna.

Sollentuna nästa för Flemingsberg

Fenix Friman gjorde 1–0 till Flemingsberg efter 15.17 assisterad av Michal Hornícek och Loke Hagel. Serghei Kalancha kvitterade för IK Göta efter 2.30 in i andra perioden framspelad av Yehor Trypolskyi. Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning. Stor matchhjälte för Flemingsberg blev Melvin Kreibom som 2.23 in i förlängningen satte det avgörande 2–1-målet.

Det här var Flemingsbergs tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också IK Götas tredje uddamålsförlust.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 10 november i HCL Tech Arena.

Lördag 11 oktober spelar Flemingsberg borta mot Sollentuna 17.30 och IK Göta mot Almtuna borta 17.45 i Upplandsbilforum Arena.

Flemingsberg–IK Göta 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 1–0)

U20 region öst herr, Visättra Ishall

Första perioden: 1–0 (15.17) Fenix Friman (Michal Hornícek, Loke Hagel).

Andra perioden: 1–1 (22.30) Serghei Kalancha (Yehor Trypolskyi).

Förlängning: 2–1 (62.23) Melvin Kreibom (Kristoffer Paulrud, Theo Venturi Karlström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Flemingsberg: 4-0-1

IK Göta: 1-2-2

Nästa match:

Flemingsberg: Sollentuna HC, borta, 11 oktober

IK Göta: Almtuna IS, borta, 11 oktober