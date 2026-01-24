Flemingsberg vann efter avgörande i tredje perioden mot IFK Täby HC

Seger för Flemingsberg med 3–1 mot IFK Täby HC

Flemingsbergs åttonde seger på de senaste tio matcherna

Leyton Bergfors matchvinnare för Flemingsberg

Det blev seger för Flemingsberg borta mot IFK Täby HC i U20 region öst fortsättning herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Flemingsberg drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 1–3 (0–0, 0–0, 1–3).

Segern var Flemingsbergs åttonde på de senaste tio matcherna, och femte bortasegern i rad.

Tyresö Hanviken J20 nästa för Flemingsberg

Inget av lagen fick in något mål i varken första eller andra perioden.

Efter 34 sekunder i tredje perioden gjorde IFK Täby HC 1–0 genom Gustavs Sparinskis.

Flemingsberg gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 1–0 till ledning med 1–3. Det sista målet kom med 47 sekunder kvar av matchen.

Det här betyder att IFK Täby HC är kvar på sjunde plats och Flemingsberg stannar på andra plats, i serien.

Säsongens första möte lagen emellan vann Flemingsberg med 9–1.

I nästa match, måndag 26 januari möter IFK Täby HC Almtuna borta i Gränbyhallen 20.00 medan Flemingsberg spelar hemma mot Tyresö Hanviken J20 19.40.

IFK Täby HC–Flemingsberg 1–3 (0–0, 0–0, 1–3)

U20 region öst fortsättning herr, Tibble Ishall

Tredje perioden: 1–0 (40.34) Gustavs Sparinskis (Sebastian Falck, Elliot Blom), 1–1 (50.45) Theo Venturi Karlström (Melvin Kreibom, Oskar Bal), 1–2 (54.02) Leyton Bergfors (Axel Ridderström, Noah Wideberg), 1–3 (59.13) Melvin Kreibom (Gustaf Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IFK Täby HC: 4-0-1

Flemingsberg: 3-1-1

Nästa match:

IFK Täby HC: Almtuna IS, borta, 26 januari 20.00

Flemingsberg: Tyresö Hanviken Hockey, hemma, 26 januari 19.40