Flemingsberg segrade i toppmötet – Noah Wideberg hjälte

Flemingsberg-seger med 3–2 mot Huddinge

Flemingsbergs femte seger på de senaste sex matcherna

Två topplag möttes i U20 region öst fortsättning herr under måndagen när Huddinge tog emot tredjeplacerade Flemingsberg. Flemingsberg vann matchen med 3–2 (1–0, 1–2, 1–0).

Med en omgång kvar är Huddinge fortfarande i serieledning, på samma poäng som Sollentuna, medan Flemingsberg är på tredje plats.

Noah Wideberg blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål 17.27 in i tredje perioden.

I lagens senaste möte såg det annorlunda ut, då vann Huddinge med hela 7–2.

Därmed har Flemingsberg vunnit fem matcher i rad i U20 region öst fortsättning herr.

Flemingsberg tog ledningen efter 11.24 genom Leyton Bergfors assisterad av Melvin Kreibom och Axel Ridderström.

Därefter fixade Huddinges Noah Herndal och Kean Wiman att laget vände underläge till ledning med 2–1.

Flemingsberg kvitterade till 2–2 genom Noah Wideberg i andra perioden.

17.27 in i tredje perioden fick Noah Wideberg utdelning på nytt framspelad av Emil Karth och Axel Ridderström och avgjorde matchen.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Huddinge IK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Flemingsbergs IK vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Lördag 21 februari 16.00 möter Huddinge Almtuna borta i Gränbyhallen medan Flemingsberg spelar hemma mot Nacka.

Huddinge–Flemingsberg 2–3 (0–1, 2–1, 0–1)

U20 region öst fortsättning herr, Björkängshallen

Första perioden: 0–1 (11.24) Leyton Bergfors (Melvin Kreibom, Axel Ridderström).

Andra perioden: 1–1 (29.32) Kean Wiman (Alexander Lenngren, Pål Södervall), 2–1 (37.28) Noah Herndal (Alve Lundström, Erik Söderman), 2–2 (39.43) Noah Wideberg (Melvin Kreibom, Wilfred Liss-Larsson).

Tredje perioden: 2–3 (57.27) Noah Wideberg (Emil Karth, Axel Ridderström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huddinge: 3-1-1

Flemingsberg: 5-0-0

Nästa match:

Huddinge: Almtuna IS, borta, 21 februari 16.00

Flemingsberg: Nacka HK, hemma, 21 februari 16.00