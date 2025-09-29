Flemingsberg fortsätter vinna – 5–3 mot Nyköping

Flemingsberg segrade – 5–3 mot Nyköping

Liam Thunberg Josende med två mål för Flemingsberg

Wilfred Liss-Larsson avgjorde för Flemingsberg

Det går fortsatt bra för Flemingsberg i U20 region öst herr. På måndagen mötte laget Nyköping i Stora Hallen och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit fyra matcher i rad, och är fortfarande obesegrat i år. Segerresultatet mot Nyköping blev 5–3 (1–1, 0–1, 4–1).

Liam Thunberg Josende gjorde två mål för Flemingsberg

Första perioden var jämn. Flemingsberg inledde bäst och tog ledningen genom Liam Thunberg Josende efter 13.04, men Nyköping kvitterade genom Jonathan Özdemir i slutet av perioden. Nyköping gjorde också 2–1 efter 13.07 i andra perioden när Axel Isén slog till framspelad av Luiz Liljeblad och Elliot Olofsson. Flemingsberg hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.42 genom Axel Ridderström, och gick upp till 2–4 innan Nyköping svarade.

Slutresultatet blev 3–5 i Flemingsbergs favör.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Flemingsberg med 3–2.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 3 november i Visättra Ishall.

I nästa match, lördag 4 oktober, har Nyköping Huddinge hemma i Stora Hallen 13.00, medan Flemingsberg spelar hemma mot Nacka 17.10.

Nyköping–Flemingsberg 3–5 (1–1, 1–0, 1–4)

U20 region öst herr, Stora Hallen

Första perioden: 0–1 (13.04) Liam Thunberg Josende (Loke Hagel, Melvin Kreibom), 1–1 (19.36) Jonathan Özdemir (Luiz Liljeblad, Axel Isén).

Andra perioden: 2–1 (33.07) Axel Isén (Luiz Liljeblad, Elliot Olofsson).

Tredje perioden: 2–2 (40.42) Axel Ridderström (Noah Wideberg, Wilfred Liss-Larsson), 2–3 (43.44) Liam Thunberg Josende (Kristoffer Paulrud, Melvin Kreibom), 2–4 (44.20) Wilfred Liss-Larsson (Jacob Heimer), 3–4 (44.57) Elliot Olofsson, 3–5 (53.19) Michal Hornícek (Oskar Bal).

Nästa match:

Nyköping: Huddinge IK, hemma, 4 oktober

Flemingsberg: Nacka HK, hemma, 4 oktober