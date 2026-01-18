Flemingsberg avgjorde i tredje perioden mot Enköping

Flemingsberg vann med 4–2 mot Enköping

Joakim Dahl matchvinnare för Flemingsberg

Andra raka segern för Flemingsberg

Flemingsberg segrade borta mot Enköping i U18 regional öst fortsättning vår. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Flemingsberg drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 2–4 (1–1, 1–1, 0–2).

Sollentuna nästa för Flemingsberg

Flemingsberg tog ledningen efter nio minuter genom Antonin Vondracek på passning från Adam Kois. Enköping kvitterade när Erik Nederberg fick träff efter förarbete av Carl-Hugo Schartau efter 12.17.

Efter 13.02 i andra perioden nätade Ludvig Schünzel framspelad av Joakim Dahl och Melvin Karlsson och gav Flemingsberg ledningen. Enköpings Svante Lilja gjorde 2–2 efter 18.51 på pass av Carl-Hugo Schartau och Arvid Fogelberg.

5.08 in i tredje perioden nätade Flemingsbergs Joakim Dahl på pass av Dominik Verbescuk och Ludvig Schünzel och gav laget ledningen. August Tuvinger stod för målet när laget punkterade matchen med ett 2–4-mål med 1.52 kvar att spela. 2–4-målet blev matchens sista.

Enköping har fem förluster och 8–28 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Flemingsberg har tre vinster och två förluster och 24–13 i målskillnad.

Den 22 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Visättra Ishall.

I nästa match, torsdag 22 januari möter Enköping Värmdö borta i Ekhallen 20.00 medan Flemingsberg spelar hemma mot Sollentuna 19.40.

Enköping–Flemingsberg 2–4 (1–1, 1–1, 0–2)

U18 regional öst fortsättning vår, Bahcohallen

Första perioden: 0–1 (9.32) Antonin Vondracek (Adam Kois), 1–1 (12.17) Erik Nederberg (Carl-Hugo Schartau).

Andra perioden: 1–2 (33.02) Ludvig Schünzel (Joakim Dahl, Melvin Karlsson), 2–2 (38.51) Svante Lilja (Carl-Hugo Schartau, Arvid Fogelberg).

Tredje perioden: 2–3 (45.08) Joakim Dahl (Dominik Verbescuk, Ludvig Schünzel), 2–4 (58.08) August Tuvinger.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Enköping: 0-0-5

Flemingsberg: 3-2-0

Nästa match:

Enköping: Värmdö HC, borta, 22 januari 20.00

Flemingsberg: Sollentuna HC, hemma, 22 januari 19.40