Fjärde raka för SK Iron Hockey efter seger mot Värmdö HC 2

Fjärde raka segern för SK Iron Hockey

Formen är bra just nu för SK Iron Hockey. På tisdagen kom fjärde raka segern i U18 division 1 östra B fortsättningsserie, 8–1 (2–1, 3–0, 3–0), hemma mot Värmdö HC 2. Det innebär att Värmdö HC 2 åkte på fjärde raka förlusten.

Wings Arlanda nästa för SK Iron Hockey

SK Iron Hockey tog ledningen i början av första perioden genom Edvin Reutersköld.

Värmdö HC 2 kvitterade till 1–1 genom Vincent Sjöö efter 5.21.

SK Iron Hockey tog ledningen på nytt genom Viggo Fröberg efter 8.33 i matchen.

Även i andra perioden var SK Iron Hockey starkast och gick från 2–1 till 5–1 genom två mål av Edvin Helenius och ett mål av Johannes Lundström.

SK Iron Hockey fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–1. Målen i sista perioden gjordes av Viggo Fröberg, Albin Jansson och Filip Fredriksson.

SK Iron Hockeys Viggo Fröberg stod för två mål och ett assist och Edvin Reutersköld gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

SK Iron Hockey har nu tolv poäng efter fyra spelade matcher medan Värmdö HC 2 har tre poäng efter fem matcher.

Den 25 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Ekhallen.

Nästa gång lagen spelar i serien är onsdag 21 januari. Då möter SK Iron Hockey Wings Arlanda i Pinbackshallen 19.45. Värmdö HC 2 tar sig an Hässelby Kälvesta HC U18 hemma 20.00.

SK Iron Hockey–Värmdö HC 2 8–1 (2–1, 3–0, 3–0)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Lindbergs Arena

Första perioden: 1–0 (2.17) Edvin Reutersköld (Sigge Hedblom, Anton Nilsson), 1–1 (5.21) Vincent Sjöö (David Alami Merrouni), 2–1 (8.33) Viggo Fröberg (Edvin Reutersköld).

Andra perioden: 3–1 (24.21) Edvin Helenius (Lucas Pettersson, Hugo Rundblad), 4–1 (29.09) Johannes Lundström (Ernst Pentler, Oskar Mårtensson), 5–1 (36.38) Edvin Helenius (Viggo Fröberg, Edvin Reutersköld).

Tredje perioden: 6–1 (45.15) Albin Jansson, 7–1 (58.15) Viggo Fröberg (Anton Nilsson), 8–1 (59.50) Filip Fredriksson (Albin Jansson).

Nästa match:

SK Iron Hockey: Wings HC Arlanda, borta, 21 januari 19.45

Värmdö HC 2: Hässelby Kälvesta HC, hemma, 21 januari 20.00