Filip Olsson det stora utropstecknet när Viking slog Grums IK 2

Viking segrade – 8–7 efter förlängning

Filip Olsson gjorde fyra mål för Viking

Melwin Andersson avgjorde för Viking

Viking besegrade Grums IK 2 hemma i U20 Div 1 västra B herr med 8–7 (3–3, 4–2, 0–2, 1–0) efter förlängning. Men mycket av snacket handlade om Filip Olsson – som gjorde hela fyra mål.

Melwin Andersson slog till efter bara 25 sekunder i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 8–7-mål.

Filip Olsson med fyra mål för Viking

Första perioden slutade 3–3.

Viking övertaget även i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.55 genom Hugo Johannesson och gick upp till 6–3 innan Grums IK 2 kom tillbaka och reducerade till 6–5.

Innan perioden var över hade Viking ryckt åt sig ledningen med 7–5.

14.42 in i tredje perioden slog Elvis Bergsköld till på pass av Alfred Holmgren och Ludvig Lindahl och reducerade.

Efter 17.35 slog Alfred Holmgren till och kvitterade för Grums IK 2.

Matchvinnare för hemmalaget Viking 25 sekunder in i förlängningen blev Melwin Andersson med det avgörande målet i förlängningen.

Viking har tre segrar och två förluster och 26–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Grums IK 2 har två vinster och tre förluster och 28–28 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Viking HC med 5–0.

I nästa match möter Viking Nor IK U23/Solstad HC borta på lördag 20 december 12.00. Grums IK 2 möter Nor IK U23/Solstad HC lördag 10 januari 16.30 hemma.

Viking–Grums IK 2 8–7 (3–3, 4–2, 0–2, 1–0)

U20 Div 1 västra B herr, Valhall

Första perioden: 1–0 (0.07) Filip Olsson (Andre Waldersnes, Edvin Brokvist), 1–1 (3.18) Anthon Lindström (Hugo Hellgren), 2–1 (4.18) Petter Jansson (Filip Olsson, Herman Olsson), 2–2 (7.12) Nils Forsgren (Harry Rudström), 3–2 (11.52) Filip Olsson (Edvin Brokvist), 3–3 (12.59) Ludvig Lindahl (Milian Kitti).

Andra perioden: 4–3 (20.55) Hugo Johannesson (Liam Johansson), 5–3 (24.52) Filip Olsson (Edvin Brokvist, Melwin Andersson), 6–3 (26.00) Melwin Andersson (Hugo Johannesson), 6–4 (28.57) Milian Kitti (Hugo Hellgren), 6–5 (32.29) Anthon Lindström, 7–5 (35.20) Filip Olsson (Edvin Brokvist, Emil Höglund).

Tredje perioden: 7–6 (54.42) Elvis Bergsköld (Alfred Holmgren, Ludvig Lindahl), 7–7 (57.35) Alfred Holmgren.

Förlängning: 8–7 (60.25) Melwin Andersson (Filip Olsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Viking: 3-0-2

Grums IK 2: 2-1-2

Nästa match:

Viking: Nor IK U23/Solstad HC, borta, 20 december 12.00

Grums IK 2: Nor IK U23/Solstad HC, hemma, 10 januari 16.30